Bazooka by KDB Club 48, Lyon

C'est la rentrée alors on reprends ses bonnes habitudes et on vient danser! Bazooka c'est 1h30 de stage kizomba/semba, puis soirée avec 2 salles, 2 ambiances !!! Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 20h30 - 22h: stage kizomba/semba avec Nacito et Sophie de Kizomba Da Banda 22h - 3h: soirée BAZOOKA Salle kizomba/semba/afrohouse animée par Kizomba da Banda Salle salsa/bachata animée par Sabor Cubano