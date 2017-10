Alirio et Juvencio Luyiz – Tu e eu

Aujourd’hui on s’intérresse à la lusophonie, puisqu’on va parler d’Alirio et de Juvencio Luyiz et de leur titre Tu e eu.

Alirio est un chanteur de Kizomba, de musique du monde et de RNB.

Il vient de Luanda, la capitale de l’Angola et a grandi aux Pays Bas où il a connu C quatro Pedro autre chanteur très connu de Kizomba.

Du jour au lendemain il laisse tomber la musique pour exceller dans la coiffure !

Puis il décide de revenir à ses premiers amours pour sortir son tout premier titre Vou te corromper.

Pour la chanson, ils nous parlent d’amour. Avec des moments chantés en français dans lesquels ils nous disent : Je t’aime mon amour (à plusieurs reprises)

Juvencio Luyiz est dans la playlist de Radio CAPSAO avec So Fazer Assim.

Marine