« Amor amor amor » le dernier tube de Jennifer Lopez !

La semaine commence bien avec ce titre de Jennifer Lopez et Wisin, « Amor amor amor » !

Vous la connaissez JLO c’est des tubes en anglais et espagnol depuis 1999. La bomba portoricaine est sur le point d’ailleurs de sortir son deuxième album en espagnol.

Pour la petite anecdote, elle a bossé dessus avec son ex mari Marc Anthony, un des monuments de la musique latine dans le monde.

Cette chanson sortie la semaine dernière est à plus de 27 millions de vues sur la toile et est le deuxième titre de la belle en espagnol depuis cet été. Avec Wisin, ancien membre du groupe Wisin y Yandel, ils parlent d’amour et de désir.

Dans le refrain, ils nous disent :

Quand nous faisons l’amour, l’amour, l’amour Je reviens à la vie, je sens que je vole. Quand nous faisons l’amour, l’amour, l’amour Je reviens à la vie quand je touche ton corps.

Une chanson caliente, sensuelle pour la chanteuse, actrice et productrice !

Marine