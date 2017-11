Ecoutez « Echame La Culpa » de Luis Fonsi et Demi Lovato !

Ce mardi on parle du tout dernier titre de Luis Fonsi et de Demi Lovato – « Echame la culpa ».

Alors tout le monde le connait maintenant, Luis Fonsi c’est « Despacito« , le titre qui a battu le record du clip le plus vues sur Youtube avec plus de 4.3 milliards de clics. Et de nombreuses récompenses depuis cette rentrée 2017.

A savoir qu’il a sorti en juin dernier un album exprès pour les français avec les trois versions de cette chanson : l’originale, la version salsa avec Victor Manuelle et spanglish avec Justin Bieber. Ainsi que tous ses plus grands succès depuis 1998.

Dans ce dernier titre sorti il y a quatre jours, Demi Lovato et Luis, nous parlent d’aventure et de comment y mettre fin sans souffrance.

Ils nous disent dans le refrain :

Ce n’est pas toi, ce n’est pas toi, c’est moi Je ne veux pas te faire souffrir C’est mieux d’oublier et de laisser ça comme ça Rejette moi la faute

Donc c’est le fameux c’est pas toi c’est moi. Et avec cette phrase internationale sur le plaquage en douceur, ils en ont fait un tube qui est déjà à plus de 47 millions de vues.

Marine