El doctorado – Tony Dize

Aujourd’hui on vous propose d’embarquer dans notre vaisseau pour retourner en 2009 ! Avec El doctorado le titre de Tony Dize qui est sorti cette année là.

Tony Dize vient de Porto Rico et est né à Boston aux Etats Unis. On peut dire que c’est un spécialiste de musiques urbaines et donc de reggaeton. Il a été propulsé sur le devant de la scène en 2003 grâce à sa collaboration avec Wisin Y Yandel sur le titre No pierdas Tiempo. Ensuite tout s’est enchainé pour lui. Personnellement je l’ai connu grâce à la chanson Quizas avec Ken Y.

El doctorado parle d’amour et de tout ce qu’il peut apporter.

Dans l’un des couplets ça donne : J’ai mes rêves avec toi. Tout ce que je sais c’est toi qui me l’a enseigné.

Rien de ce que je connais n’est faux. Tout ce que j’ai, je l’ai plus ou moins perdu.

Marine