La Harissa revient avec Kayna sur le titre « Bairro » !

On est le mercredi 18 octobre et La Harissa est de nouveau dans la playlist avec Bairro, en duo avec Kayna.

La Harissa c’est un groupe franco portugais qui vient de la région du Minho, dans le nord du pays.

Ils mélangent le hip hop français avec des sons de folklore et de fado portugais. Ce sont un peu des références pour les portugais francophones.

Et je pense qu’on est très nombreux à avoir connu La Harissa avec leur hymne de l’Euro 2004.

La Harissa c’est aussi 6 albums, qu’ils composent, écrivent et interprètent. Ils ont connu un grand succès en 2008 avec Sexy Reggaeton.

Et dans cette chanson Bairro sorti vendredi dernier, ils parlent du voisinage. Donc fond de reggaeton, texte portugais et français et une voix de femme pour un mélange romantique et sans prise de tête. Puisque comme on dit “vivons heureux, vivons cachés” les amis ! Et soyez attentifs, car 2018 sera la sortie de leur 7ème album.

Donc un peu de suspense !

Marine