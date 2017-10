Ce jeudi on va parler de la chanson Como le hago d’Ezio Oliva

Sorti fin août, elle parle d’amour.

Dans le refrain Ezio nous dit : Et si demain tu n’es plus là. Comment je vais faire avec ton parfum sur mon oreiller Comment je vais faire quand il ne me reste plus rien Comment me réveiller sans toi Quand tu te réveilles dans un autre lit.

En plus de ça, le clip est magnifique. On voit un homme et une femme dans les moments intimes et d’amour intense. On les voit se faire des papouilles. On voit des regards complices, des rires…

Mais voilà, on se rend compte qu’ils ne sont plus ensemble. Et le gars a tourné la page ou fait semblant, lorsque son ex revient vers lui. C’est soit une vengeance soit il est complètement paumé !

Marine