Ce mardi on vous parle du titre Las banderas d’Efecto Pasillo !

Efecto Pasillo est un groupe musical qui s’est fondé sur l’île de Gran Canaria en 2007.

Ils ont débuté avec la chanson « Chacho » en 2010, avec la sortie de leur album éponyme Efecto Corridor. Leur style musical combine différents sons comme le rock, la pop, le funk et la musique latine.

C’est un autre titre extrait de leur dernier album Barrio Las Banderas, sorti début septembre.

Dans cette chanson : Las Banderas ils nous parlent de fiesta !

Avec différentes cultures représentées par les drapeaux qui amènent la joie et la bonne humeur.

Ils nous disent : Dans le quartier, les drapeaux se déplacent dans le vent. Quand la fête commence, je laisse la souffrance.

Et c’est vrai que pour un groupe d’amis qui vient en plus des Canaries faire la fête et profiter de la vie c’est encore plus normal !

Ils seront en concert en Espagne en novembre prochain avec une première date à Barcelone le 5 !

Marine