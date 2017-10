« No no no », le nouveau titre de Kamaleon !

Et ce jeudi 19 octobre on parle de Kamaleon, et de son tout dernier titre No no no !Il est sorti vendredi dernier sur les plateformes digitales ! La question qu’on peut se poser avec son nom de scène c’est POURQUOI ?

Bien c’est tout simplement parce qu’il peut moduler sa voix et son timbre comme bon lui semble. Et il peut changer de registre ! Un vrai caméléon ! Mais depuis quelques temps, il fait beaucoup de reggaeton comme son tube MAS qui l’a fait connaître du grand public. Et il est très fière de ses racines canaries qu’il représente depuis son installation en France à l’âge de 5 ans. Et il est en interview exclusive dans le Réveil Latino demain de 7H à 8H avec Guillermo ! Vous le verrez, c’est quelqu’un de simple, généreux qui se fait plaisir avec la musique ensoleillée ! Marine