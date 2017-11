Nouveauté Tini et Nacho -« Te quiero mas » !

Ce lundi 13 novembre, on parle du duo de Tini et Nacho – Te quiero mas !

Alors pour celles et ceux qui ont des fans de Violetta, il s’agit bien de la chanteuse et du personnage principale de la série.



Elle s’appelle Martina Stoessel et est une jeune actrice, chanteuse, danseuse et mannequin argentine. Elle n’a que 20 ans et a déjà une immense carrière et un avenir tout tracé devant elle.

Pour ce titre elle est en duo avec Nacho, autrement appelé Nacho la Criatura. Ancien membre du duo Chino y Nacho.

C’est un morceau de reggaeton qui parle d’amour avec un bon rythme dansant comme on adore.

Niveau parole, pour le refrain ça donne :

Tu m’as donné un baiser. Oh oh oh. Je t’ai avoué que oh oh oh. En une seconde tu m’as retourné mon monde.

Un titre qui à ce jour est à plus de 27 millions de vues sur les plateformes digitales.

Marine