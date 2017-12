Retour sur le dernier titre de Wesley Safadao : « Sonhei que tava me casando »

L’artiste brésilien Wesley Safadao est de nouveau dans la playlist avec son dernier titre « Sonhei que tava me casando ». Vous l’avez découvert grâce à la reprise forro de « Olha a explosao » de Mc Kevinho ou encore grâce à son duo avec Ivete Sangalo sur le titre « A vontade ».

Et en fait Wesley a commencé la chanson en 2007 avec sa famille dans le groupe Banda Garota Safada. Qui a connu d’abord un énorme succès dans la ville de Fortaleza. Et c’est comme ça d’ailleurs qu’il s’est spécialisé dans le forro.

Et dans ce titre « Sonhei que tava me casando », et bien il a rêvé qu’il se mariait. Traduit littéralement.

Dans le clip on voit qu’il est l’un des choristes de la cérémonie. Et le futur marié est en retard pour son propre mariage.

Sauf qu’au moment où il arrive pour crier “stop” il se rend compte que c’est lui. Dédoublement de la personnalité qui l’a réveillé du coup !

Et bizarrement la femme du rêve qui est sa petite amie a rigolé de son rêve et ne s’est pas du tout vexée. Donc peut être un amour très récent ou alors elle se fiche du mariage. Deux hypothèses.

Du coup, ce titre à la fois drôle pour le clip et romantique pour le texte, est à découvrir ou redécouvrir sur Radio CAPSAO !

Marine