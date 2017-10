Sebastian Yatra et Dalmata en duo sur le titre « Sutra »

Ce mardi 17 octobre, on parle de Sebastian Yatra et de son titre « Sutra » ! On était les premiers à vous la diffuser, vendredi dernier, jour de sa sortie !

Et dans cette chanson qui est une leçon de vie en amour, il nous dit :

Ce qu’elle aime c’est que je lui chante à l’oreille dans la nuit. Que je la regarde et que je lui dise « je t’aime » encore une fois.

Et ces sept derniers mois,, Sebastian, fait des tubes avec Wisin Y Yandel, Mickael Carreira, Carlos Vives et Joey Montana. A écouter sur votre radio of course !

Et on n’oublie pas non plus le carton de « Traicionera » sorti en juillet 2016 et qui a été reprise par le groupe Grupo Extra que vous connaissez très bien.

Quand on disait que les nouveaux talents venaient principalement de Colombie ce n’était pas pour rien !

Vous trouverez plus d’info sur cet artiste ici : « Sutra », le nouveau tube de Sebastian Yatra !

Marine