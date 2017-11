« Tshin tshan », de Rafael Battistuzzi est sur votre radio !

Ce mardi 31 octobre, on voyage un peu avec Rafael Battistuzzi et son titre « Tshin tshan ».

Il vient de Paris, est un auteur, compositeur et interprète qui a commencé à l’âge de 15 ans avec son meilleur ami. Et il dit lui même qu’il s’inspire du cinéma et de la vie pour ses chansons.

Dans cette chanson « Tshin Tshan », il chante en espagnol avec des petits passages en français et en portugais. Et nous parle en fait des femmes du monde, il cite les : colombiennes, portugaises, françaises, brésiliennes, italiennes… Pour enfin dire qu’il préfère les asiatiques.

Au niveau de parole, il nous dit :

Je t’aime mon amour. j’aime ta chaleur. Mais il y a quelque chose que je dois dire. Je t’aime mon amour. j’aime ta chaleur. mais je ne sais pas pourquoi je préfère la chaleur des japonaises.

Il a du avoir un énorme coup de coeur pour le Japon !

Marine