On va vous parler d’un tube ! Le nouveau Juan Magan et Nacho, Siguem Bailando !

Il est sorti fin août et on peut vous dire que pour Juan Magan ça ne fait que concrétiser sa popularité ! C’est clairement un spécialiste de l’éléctro et du reggaeton. Et quand on pense à lui, on pense directement à Verano Azul ou encore à Si to te quisiera.

Nacho aussi connu sous le nom Nacho la Criatura, cartonne en ce moment ! Son ancien compagnon de scène Chyno Mirandan est au top aussi !

Comme quoi se séparer n’est pas forcément une mauvaise chose.

Et dans cette chanson, ils nous disent : On voyage à travers le monde princesse. Je veux te faire une promesse. Les cartes sont sur la table. Dis moi seulement ce qui t’intéresse.

Ils son prêts à tout pour la femme de leur vie !

On rappelle que Juan Magan est un espagnol de 38 ans qui est aussi DJ et producteur. Il est donc multifonctions !!

Marine