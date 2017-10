Vivo pensando en ti, un tube qui va mettre de l’ambiance !!

Vivo pensando en ti, le tube de Felipe Pelaez et de Maluma qui va vous mettre une ambiance muyyy sensual..!

Il est sortie l’été dernier et c’est un beau mélange entre de la pop et du vallenato. Il s’agit de folklore colombien, que l’on reconnaît bien à l’accordéon. Le merengue et le son viennent de là en fait.

Felipe Pelaez est à la base un compositeur et je pense qu’à aucun un moment il ne s’est dit : “bon je compose des tubes il est peut être temps de sortir du placard et de me lancer dans la chanson !”

Dans le refrain, il nous dit : Je continue de penser à toi et je sais que ce n’est pas normal.

Mais c’est que je rêve de toi et que je ne peux pas contrôler tout ce que je ressens.

Vous l’aurez compris, c’est une belle chanson qui parle de ce que l’on ressent après une rupture. Et quand à Maluma on ne le présente plus depuis son tube avec Shakira et le remix avec Piso 21, il est partout !

Marine