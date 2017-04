All Night Jazz 2017 à Vienne… Brazil avec Seu Jorge & Bixiga 70

Le 13 juillet, Jazz à Vienne#37 se termine avec la Soirée All Night Jazz 2017 … programmation festive orientée vers les Musiques du Monde. Le Brésil est présent avec Seu Jorge et Bixiga 70.

Pour la Soirée All Night Jazz 2017, le festival propose cette année une programmation festive orientée vers les Musiques du Monde. Le Brésil est au rendez-vous de cette nuit musicale avec le chanteur et guitariste Seu Jorge et le groupe Bixiga 70.

Dernière soirée de Jazz à Vienne, la Soirée All Night Jazz est chaque année un moment phare de la programmation du festival. Cette soirée emblématique se déroule du coucher au lever du soleil avec au petit matin, le café et les croissants proposés aux festivaliers encore présent à l’aube dans le Théâtre Antique.

En 2017, on se réjouit de voir programmés de nombreux représentants de la nouvelle génération des musiciens français et internationaux.

La soirée ouvre rituellement avec le groupe lauréat 2016 du tremplin RéZZo FOCAL Jazz à Vienne. Cette année, on a donc le plaisir de ré-écouter les trois musiciens du groupe toulousain « Amaury Faye Trio », Amaury Faye (piano), Louis Navarro (contrebasse) et Théo Lanau (batterie).

La venue de Keziah Jones constitue un temps fort de la soirée. Sa musique s’abreuve aux sources du blues mais résonne des échos du funk, du jazz et des Musiques du Monde. Il appelle cela le BluFunk qui devrait enchanter les amateurs de groove. Les sept Californiens du groupe « Con Brio » partagent une même passion pour le funk et la soul psychédélique typiques de la Bay Area de San Francisco. Leur énergie est communicative et leurs concerts magnétiques.

Depuis septembre 2016 et la sortie de son album « Free », le saxophoniste français Guillaume Perret navigue libre et en solitaire. Par l’électrification de son instrument et les dispositifs d’effets associés, le musicien produit les sons de tous les instruments de l’orchestre. Ainsi le saxophone génère sonorités et rythmes d’une percussion, d’une grosse caisse ou d’une caisse claire, d’une basse, d’une guitare ou d’un synthé. Réelle immersion dans les énergies, les rythmes et les sonorités, le spectacle est fascinant.

Seu Jorge, l’un des chanteurs contemporains les plus talentueux du Brésil, est devenu célèbre en 2004 grâce au film « A Life Aquatic » de Wes Anderson (très librement inspiré des aventures du commandant Cousteau). Dans son rôle de Pelé do Santos, un marin chanteur, il y interprétait des morceaux de David Bowie en portugais, seulement accompagné d’une guitare acoustique.

David Bowie avait alors déclaré : « Si Seu Jorge n’avait pas chanté mes morceaux dans cette langue, je n’aurais jamais entendu cette nouvelle beauté qui les a imprégnés ». Douze ans plus tard, le 10 janvier 2016, la star britannique disparaît brusquement.

Depuis novembre 2016, Seu Jorge est en tournée aux États-Unis pour rendre un hommage sensible et décalé à David Bowie. Le Brésilien interprète les titres de la fameuse bande originale en recréant sur scène des éléments de « A Life Aquatic ». Il interprète alors les chansons cultes de Bowie : Changes, Rebel Rebel, Five Years, Space Oddity. A la croisée des genres, cette proposition musicale devrait réunir les amateurs des musiques de David Bowie, ceux de Seu Jorge et bien d’autres.

Seu Jorge le 13 juillet 2017

Seu Jorge

Bixiga 70 13 juillet 2017

Déjà venus à Vienne en 2016 sur la scène de Cybèle pour « Jazz & Dance Connection » les Brésiliens de la fanfare Bixiga 70 débarquent cette fois au Théâtre Antique. Ce combo de dix jeunes Brésiliens de Sao Paulo regroupe depuis 7 ans des musiciens venus de différentes scènes de la ville. Considéré comme le fer de lance de la scène afro brésilienne, le groupe a partagé la scène avec de grands noms tels que Tony Allen, Seun Kuti & Egypt 80, Ebo Taylor et Antibalas.

Leur quartier Bixiga est un melting-pot culturel dans lequel se côtoient des personnes d’origine africaine, italienne et du nordeste ce qui fait que naturellement leur musique est une fusion de rythmes africains et sud-américains. La base reste l’afrobeat, mais il est enrichi de malinké guinéen, de funk, de salsa, de candomblé brésilien, de samba, de carimbo et de cumbia. Tout un programme !

L’un des groupes les plus hypes d’aujourd’hui, Bixiga 70 est une véritable invitation à la fête. Un cocktail brésilien à perdre haleine avec une forte dose de polyrythmie afrobeat, une bonne mesure de son cuivré, une pointe d’épices tropicaux pimentés de funk et un trait de sonorité électro , Bixiga 70 devrait mettre le feu au Théâtre Antique.

Sans aucun doute, s’il y a une soirée à ne pas manquer durant le Festival Jazz à Vienne#37, c’est bien la « All Night Jazz » du 13 juillet 2017. Embarquement garanti pour vivre toute une nuit dans un monde musical multiculturel, varié et festif. Un jazz ouvert sur les musiques du monde faite par les musiciens d’aujourd’hui pour construire l’univers musical de demain.