Anat Cohen célèbre le Brésil avec « Rosa dos Ventos » et « Outra Coisa »

Le 28 avril 2017 Anat Cohen a sorti « Outra Coisa » avec le guitariste Marcello Gonçalves et « Rosa dos Ventos » avec le Trio Brasileiro. Deux facettes de la musique brésilienne.

Publiés le 28 avril 2017, les deux albums « Rosa Dos Ventos » et « Outra Coisa » (Anzik Records) renforcent le lien de la clarinettiste Anat Cohen avec la musique du Brésil. Deux opus, deux idiomes différents.

Sur « Rosa Dos Ventos », Anat Cohen s’associe avec le « Trio Brasileiro » et explore la musique traditionnelle du choro brésilien et ses reflets modernes. C’est la deuxième collaboration enregistrée entre Anat Cohen et le trio après « Alegria Da Casa » gravé en 2015. Sur « Outra Coisa », Anat Cohen joue en duo avec le guitariste brésilien Marcello Gonçalves

La clarinettiste israélienne de New York, Anat Cohen a tissé des liens très forts avec le Brésil. Elle nous fait visiter le Brésil, ses fleurs, ses saisons, ses paysages et ses musiques. Elle se promène dans le choro avec une grande aisance tout autant que dans les thèmes de Moacir Santos. Alternativement lumineuse, douce, chatoyante ou légère, Anat Cohen et sa clarinette enchantent littéralement la musique des deux albums.

Après une première collaboration avec le Trio Brasileiro sur le disque « Alegria Casa » enregistré en 2015, Anat Cohen sort « Rosa Dos Ventos ». L’album propose uniquement des compositions originales écrites par les membres du Trio Brasileiro et par Anat Cohen.

Anat Cohen & Trio Brasileiro

"Rosa Dos ventos"

Anat Cohen & Trio Brasileiro

Formé en 2011, le Trio Brasileiro se consacre à l’exécution du choro, musique traditionnelle brésilienne, ainsi qu’à leurs propres compositions contemporaines, inspirées par ce style. Le trio est composé de Douglas Lora, un célèbre guitariste membre du Brasil Guitar Duo, de Dudu Maia, un des meilleurs virtuoses de mandoline du Brésil et du batteur/percussionniste Alexandre Lora.

Le choro est a pris naissance au milieu du XIX siècle à Rio de Janeiro. Comme quelques autres styles contemporains comme le Dixieland et le jazz de la Nouvelle-Orléans des origines, il a été créé par la combinaison des danses européennes traditionnelles, polka, valse et mazurka avec des rythmes africains et sud-américains. C’est un style qui convient tout à fait aux improvisateurs virtuoses.

Sur « Rosa Dos Ventos », l’instrumentation reproduit celle de l’orchestre traditionnel du choro avec la guitare à 7 cordes, la clarinette et le pandeiro. Le traditionnel bandolim à 8 cordes, version brésilienne de la mandoline, est remplacé dans le Trio Brasileiro par un inhabituel bandolim à 10 cordes. Outre le pandeiro, le percussionniste utilise par ailleurs d’autres instruments de percussion dont le Hand Pan, un instrument à percussion aux couleurs sonores intrigantes.

Sur O Ocidente Que Se Oriente les sons du Hand Pan évoquent l’indie-rock contemporains mais demeure le climat doux-amer du traditionnel choro. Sur Flamenco la guitare esquisse des rappels de flamenco. Ijexá sautille d’aise sur un rythme de candomblé. Sambalelê est décoiffant de virtuosité. On rêve de danser sur Valsa Do Sul où le chant de la clarinette évoque les rayons de soleil qui jouent à cache-cache avec les vents légers.

Tout en se promenant dans ces différents styles et traditions, Anat Cohen et les musiciens du Trio Brasileiro, excellent dans l’improvisation et bouleversent les références du choro traditionnel qu’ils réinventent.

Sur l’album « Outra Coisa » la guitare à sept cordes de Marcello Gonçalves et la clarinette d’Anat Cohen entretiennent une délicate conversation où les deux instruments sont très complémentaires. Le répertoire composé des titres du grand compositeur et arrangeur brésilien Moacir Santos (1923-2006). Cet album diffère du précédent mais on retrouve bien sûr la virtuosité et la sonorité profonde et lumineuse de la clarinettiste qui imprègne de mélancolie la texture musicale de l’album.

Anat Cohen

"Outra Coisa"

Anat Cohen & Marcello Gonçalves

Le titre de l’album, « Outra Coisa », fait écho à « Coisa » enregistré en 1965 par Moacir Santos avec grand orchestre. Tous les titres portent le nom de coisa (chose) et sont tous numérotés à partir de 1. Multi-instrumentiste (saxophoniste, clarinettiste et trompettiste), le compositeur et arrangeur a été très influencé par les musiques africaines et américaines.

En lisant les partitions de Moacir Santos directement à partir de son répertoire de chansons, le guitariste Marcello Gonçalves a constaté que la musique s’adaptait parfaitement à la guitare à 7 cordes, comme si la musique avait été composée pour l’instrument qu’il pratique. Marcello Gonçalves a passé une année à travailler sur ce répertoire.Il a proposé à Anat Cohen de prendre connaissance des arrangements sur lesquels il avait travaillé.

La clarinettiste a accepté et l’album est né en deux jours en janvier 2016 à Rio de Janeiro puis a été mixé en juillet 2016 aux Battery Studios par Mark Wilder. Les arrangements de Marcello Gonçalves écrits pour leur duo apportent une grande fraîcheur aux compositions de Moacir Santos.

Sur l’album « Outra Coisa » le duo reprend les coisa 01, 05, 06, 09 et 10 du disque de 1965, « Coisa » de Moacir Santos. On a particulièrement apprécié Coisa No. 1.

On est tombé sous le charme du titre Amphibious qui ouvre l’album. La clarinette teinte d’une tendre mélancolie la samba Maracatucute. Le titre Coisa n°10 restitue comme la coisa d’ouverture l’extrême ntente musicale des deux instrumentistes à l’inspiration inépuisable.