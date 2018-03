Avec Seu Jorge & Caetano Veloso, le Brésil aux Nuits de Fourvière 2018

Le Festival International de la Métropole de Lyon affectionne les rythmes latins. Seu Jorge et la famille Veloso représentent le Brésil aux Nuits de Fourvière 2018.

Avec une édition dédiée au musicien de jazz Didier Lockwood récemment disparu, les Nuits de Fourvière 2018 vont encore faire battre le cœur de Lyon avec 58 spectacles, concerts, représentations de théâtre, danse, musique, opéra, marionnettes et cirque.

Les musiques latines sont souvent à l’honneur dans les théâtres de Fourvière. En cette année 2018, le festival accueille des artistes lusophones, en l’occurrence des musiciens en provenance du Brésil et du Portugal.

« Ofertório » le 05 juillet 2018 au Grand Théâtre



En 2018, on fête les 50 ans du tropicalisme dont Caetano Veloso fut un des principaux artisans au Brésil. Pourtant en présentant son spectacle « Ofertório », ce n’est pas un regard en arrière que porte Caetano Veloso. En effet, tel un éternel explorateur des possibles musicaux, le chanteur, compositeur et guitariste brésilien s’embarque dans une nouvelle aventure avec ses trois fils, Moreno, Zeca & Tom Veloso.

Avec « Ofertório », Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso proposent dans un même spectacle, innovation et transmission avec une allègre combinaison de standards et de morceaux originaux. La promesse d’un moment de musicalité.

Fils spirituel de Caetano Veloso, le guitariste, chanteur et compositeur António Zambujo est une étoile montante de la musique portugaise. Depuis quinze ans déjà il entretient un goût forcené pour la liberté et parvient à échapper à la pression qui voudrait l’enfermer dans les codes du seul fado. En première partie de soirée, il présente sa musique seul en scène. A ne pas rater.

Seu Jorge le 06 juillet 2018 au Grand Théâtre

Le chanteur et guitariste brésilien Seu Jorge est annoncé aux Nuits de Fourvière avec « The Life Aquatic Studio Session – A tribute to David Bowie ». En 2004, Wes Anderson lui a proposé de jouer le rôle d’un marin chantant dans un film que le réalisateur a adapté librement des aventures du commandant Cousteau. Seu Jorge a incarné Pelé do Santos et interprété avec un talent hors du commun la musique de David Bowie.

A Fourvière, les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon vont offrir leur écrin à la voix de baryton de Seu Jorge. David Bowie avait remercié le chanteur pour avoir « élevé [ses] chansons à un autre niveau de beauté ». Nul doute que les orchestrations des 26 musiciens de l’Opéra vont permettre au chanteur brésilien d’offrir une odyssée musicale hors du commun aux public de Fourvière.