En 2016, les « Belles Latinas » et la musique

Pour sa 15ème édition, le Festival de littérature latino-américaine « Belles Latinas » se déroule du 2 au 12 novembre 2016 dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, durant tout le mois de novembre 2016, « Nouveaux Espaces latinos » proposent une série de manifestations, rencontres, projections, expositions et concerts dans le cadre du 15e festival littéraire Belles Latinas, du 2 au 15 novembre et du 10e festival Documental et aussi l’Amérique latine par l’image du 28 novembre au 3 décembre 2016.

Belles Latinas reçoit une douzaine d’auteurs, propose quinze films documentaires en compétition, trois concerts et deux expositions, ouverts à tout public et la grande majorité en accès libre. Sont aussi organisés une quarantaine de rencontres en bibliothèques, librairies et centres culturels. Les écrivains invités seront aussi présents pour des échanges dans différents lycées, universités et librairies partenaires. On peut découvrir la programmation en consultant l’onglet « Programme 2016 ».

Comme chaque année, des concerts ponctuent le festival avec un calendrier qui se décale jusqu’en décembre. On retrouve toujours avec plaisir l’espace de l’Amphi-Opéra de Lyon qui accueille certes des lectures du temps de midi mais aussi trois concerts (à midi ou en soirée).

Le 11 novembre à 20h30, se déroule le concert du groupe « Recoveco« . Il s’agit de musique traditionnelle du Venezuela, de la Colombie et du Brésil avec Alexis Cardenas (violon), Nelsón Gómez (guitarrón), Francisco González (guitare), Leonidas Rondón (cuatro) et Rafael Mejías (percussions). Les cinq musiciens originaires du Venezuela et de la Colombie présentent un ample répertoire instrumental de musique traditionnelle évolutive : valses, joropos, bambucos, pasillos et danzas de ces deux pays mais aussi choros brésiliens pour montrer leurs syncopes et phrasés si caractéristiques.

Les mercredi 23 et vendredi 25 novembre l’Amphi Opéra de Lyon accueille à 12h30 un concert de musique classique latino-américaine avec le récital du pianiste Ezequiel Spucches. Le musicien présente des œuvres de Ernesto Lecuona, Heitor Villa-Lobos, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera. Ezequiel Spucches, propose un parcours à la découverte d’une série de pièces pour piano de compositeurs classiques latino-américains. Le Cubain Ernesto Lecuona, le Brésilien Heitor Villa-Lobos et les Argentins Carlos Guastavino et Alberto Ginastera se laissent inspirer par la musique populaire de leurs pays respectifs. Ils sont les grands arbres d’une immense forêt dont les racines se nourrissent à la fois des profondeurs de la musique africaine et des grands fleuves du bassin du Río de La Plata, et dont le feuillage frémit au rythme des milongas de la pampa infinie.

Alexis Cardenas du groupe Recoveco

Ezequiel Spuches

Le samedi 3 décembre à 20h30 se tient à l’Amphi Opéra de Lyon, le concert de des Belles Latinas avec María de La Paz qui chante Piazzolla avec son répertoire « Preludio para el año 3001 ». Elle qui est née en pleine dictature, elle dont le nom « Marie de la paix » est un symbole de résistance, se sent interpelée.

Il faut attendre 2013 pour qu’elle ose se lancer et monter un premier hommage intitulé Gracias Piazzolla. Chiquilin de Bachin, Balada Para un Loco. la chanteuse choisit les morceaux qui la touchent, ceux dont elle sent qu’elle peut se réapproprier les paroles. Pour ce spectacle mis en scène par Lorenzo Malaguerra, elle sort du seul rôle de chanteuse pour incarner les personnages. Le geste est pensé dans la recherche de la fluidité, dans le plaisir d’un mouvement habité. Ainsi le spectacle « Preludio para el año 3001 » dont le titre est emprunté à Piazzolla, introduit le thème de la renaissance. María de La Paz évoque son choix : « chanter Piazzolla est quelque chose d’incroyablement difficile. Les harmonies sont très riches, les intentions parfois mystérieuses. Pour y arriver, on doit lâcher ». La chanteuse sera accompagnée de Daniel Perrin (bandonéon), Luis Semeniuk (piano), Jocelyne Rudasigwa (contrebasse), Ignacio Lamas (guitare) et Prismasch (violon).

Pour varier les plaisirs et diversifier les arts, Belles Latinas propose l’Exposition Ronde de Mémoires autour de la dernière dictature argentine – Argentine 1976-2016 du 2 novembre au 3 décembre 2016 dans les locaux de l’Amphi Opéra de Lyon. les visites sont possibles les samedis de 14 h à 19 h.

Entre 1976 et 1983, l’Argentine vit au rythme d’une dictature civile-militaire qui fera 30 000 disparus. À quarante ans du coup d’État, alors qu’aux années d’impunité ont succédé des années de prise de parole et de passage de la justice, nous proposons un retour sur le travail de mémoire, par le sens (avec les sciences sociales) et par les sens (avec les arts).

Maria de la Paz chante Astor Piazzolla

Exposition : 1976-2016 Ronde de mémoires

Avec Ronde de mémoires, Michèle Lepeer, Cécile Verstraeten et Alice Verstraeten. une artiste peintre, une cinéaste et une anthropologue-médiatrice artistique proposent une « boîte à outils culturelle » mêlant peinture et film documentaire, gravure et photographie, dessin et écriture, recherche et transmission, pour appréhender de façon confluente une thématique complexe, historique, mais aussi universelle. Les outils entrent en résonance, s’entremêlent, cherchent à tisser des liens et construire des dialogues.

Ces trois femmes ont pour fil rouge la question de la résistance à la déshumanisation et à l’isolement génocidaire, en relayant le combat des Mères de la Place de Mai et celui des survivants des camps de disparition, et en interrogeant les solidarités possibles, les reconstructions du lien envisageables grâce à leurs moyens d’expression.

Les samedis 12 et 26 novembre de 14 h à 19 h s’organise une rencontre avec Michèle Lepeer

Le samedi 12 novembre à 15 h 00 est projeté film Victor de Cécile et Alice Verstraeten (2009 – 48 mn) « Ronde des Mémoires 1976-2016 Autour de la dictature argentine ». Victor, ancien « disparu » de la dictature argentine, a pu survivre en devenant l’esclave de ses tortionnaires. Il entreprend alors de résister, en volant des photographies de l’intérieur du camp où il est enfermé : l’ESMA. Aujourd’hui, il est un témoin clé contre l’impunité, et il revient sur la trahison, la résistance et la mémoire.

La projection du film est suivie d’un échange avec le public avec Michèle Lepeer, Cécile Verstraeten réalisatrice, Alice Verstraeten anthropologue et Marián Semilla Durán, professeur des universités.