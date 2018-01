« Flor Roxa », le premier clip de l’album « Intact » de Toninho Almeida

En mai 2017 le chanteur et auteur-compositeur brésilien Toninho Almeida a sorti « Intact ». Aujourd’hui il présente « Flor Roxa », le premier clip tiré de cet album.

Installé à Lille depuis près de 30 ans Toninho Almeida enseigne la musique et a fondé un collectif de musiciens, le Brasil Afro Funk, qui puise son inspiration dans les trois genres musicaux que son nom affiche.

Dans « Intact », son quatrième album, Toninho Almeida s’est replongé dans sa propre culture populaire. La majorité des morceaux ont été composés à l’aube des années 90, avant son départ du Brésil. A l’occasion des 20 ans de la création de son collectif Brasil Afro Funk, le multi-instrumentiste Toninho Almeida a ressorti ces titres où il mixe les langues et les genres.

Toninho Almeida a enregistré « Intact » à la Barraca Zem entouré du noyau dur de ses musiciens, Florence Vincenot aux claviers, Mehdi Bennadji à la batterie, Osman Martins à la guitare et au cavaquinho, Roberto De Oliveiraau trombone et à la mandoline et et Stéphane Beaucourt à la basse, sans oublier la participation de percussionnistes et de nombreux chanteurs.

On est frappé par la diversité des influences qui traversent les quatorze titres de l’album « Intact ». Les rythmes brésiliens et africains font bon ménage avec le funk. Il se dégage l’impression d’une nostalgie qui n’oublie pas de flirter avec la joie de vivre. Langueur décontractée, rythmique efficace, voix chaleureuse et mise en place impeccable.

Né à Euclide Da Cunha, une commune brésilienne du Nord de l’état de Bahia, Toninho Almeida transite par Rio de Janeiro puis à São Paolo. Au fil du temps il devient poète, comédien, guitariste et fait plusieurs fois les premières parties de Gilberto Gil. Après avoir exercé comme professeur à l’Académie des Musiques Actuelles de Bahia, il s’envole pour la France.

Après Paris, il se fixe à Lille où il enseigne la danse, la guitare et les percussions. Initiateur de nombreux projets musicaux, il enchaîne les tournées et enregistre deux albums, « Violeta » en 2000 et « Mitade » en 2005. Toninho Almeida se replonge ensuite dans ses racines brésiliennes et explore foró, musique traditionnelle afro-brésilienne, pagode…

Après ce retour aux sources, « Deu Forro No Samba » voit le jour en 2014, suivi d’une tournée en Europe et d’un Brasil Tour après quoi nait le collectif Brasil Afro Funk. Pour boucler la boucle, Toninho Almeida profite de son nouveau studio à la Barraca Zem pour enregistrer « Intact », comme un clin d’oeil à sa jeunesse et aux vingt années passées en France.

Rendez-vous avec les Coups de Cœur de Nicole & Bernard tous les dimanches de 07h à 09h dans « BOSSA & SAMBA » pour vibrer à l’écoute des titres de l’album « Intact » de Toninho Almeida. On se laisse embarquer sur les rythmes de Flor Roxa, Intact, Nu et Ras le Bol.

Suite à la sortie de son album en mai 2017, Toninho Almeida présente « Flor Roxa », le premier clip tiré du CD « Intact »,. Pour l’occasion la Cia Fusion de danses urbaines de Belo Horizonte (Brésil), était de passage à Lille et a participé au clip, tourné entre les rues de Lille et la Barraca Zem. Le titre balance de belle manière au rythme des chorégraphies alternées avec des prises tournées dans la ville.