Le 28ème festival « Les Guitares » célèbre les cordes

Du 17 novembre au 03 décembre 2016 le festival « Les Guitares » présente les musiques du monde entier. Guitares traditionnelles, mandolines, cuatro, cavaquinho, oud, ukulélé … Concerts, master-classes, cinéma, bal, rencontres et plus encore.

Depuis 28 ans, le festival « Les Guitares » soutient les musiques vivantes qui se réinventent et regardent vers d’autres horizons. Ce festival valorise musiques et musiciens qui résistent à l’uniformisation et met ainsi en évidence la rencontre des peuples, de leurs racines et leurs cultures. C’est ainsi que chaque année, on découvre la richesse et la diversité des traditions. Un point commun demeure au fil des ans, « les guitares » et leurs cordes.

En 2016 le festival « Les Guitares », accueille la planète des cordes. Villeurbanne et douze villes partenaires proposent une programmation qui change les codes d’écoute et diversifie les propositions. Ouverte sur le monde, le festival prend ses distances avec la musique mondialisée pré formatée et ses tubes éphémères. Cette année la famille des guitares s’élargit et on retrouve oud, mandoline, cavaquinho, cuatro, ukulele, bandola et autres mandola.



On a repéré quelques concerts susceptibles de plaire aux auditeurs de Capsao et en particulier à ceux de l’émission « Les coups de cœur Bossa et Samba de Nicole et Bernard » dans laquelle quelques uns des artistes évoqués ci-après sont déjà programmés. Bien sûr, tous les autres concerts du festival devraient plaire aux amateurs de guitare.

Flamenco, manouche et jazz

Raphael Fays

"Les guitares"

Louis Winsberg

Le 18 novembre à 20h30, au Théâtre de l’Atrium de Tassin la Demi-Lune, c’est Manuel Delgado qui propose en septet un programme de flamenco avec soleas, tarantas et fandangos. L’originalité du projet tient dans le mariage d’instruments peu souvent utilisés dans le flamenco comme le basson et le bandonéon. Un répertoire très personnel où se mêlent flamenco contemporain et traditionnel.

Le 25 novembre à l’Espace Tonkin de Villeurbanne, Raphael Faÿs se produit en trio à 20h30. Ce virtuose de la guitare classique, héritier de Django et du jazz manouche voue une passion au flamenco depuis sa rencontre avec Paco de Lucia après laquelle il a composé de nombreuses bulerias, alégrias et fandangos. L’album “Circulo de la Noche” (Label Ouest/L’Autre Distribution) sorti en février 2015 donne à entendre sur trois CD la manière si singulière dont il interprète le flamenco avec un médiator ou “poua” en espagnol. Raphael Faÿs élargit ainsi son propos manouche et rend compte, au-delà des frontières de l’Espagne et de l’Europe de l’Est de ce qui est commun aux communautés gitanes, aux manouches européens et aux hispano-andalous. Le guitariste donne ainsi une leçon d’ouverture musicale. Il propose un voyage à travers les styles, de Belleville à l’Espagne andalouse, des valses, du swing, du jazz manouche et du flamenco.

Le 03 décembre (19h et 20h30), placeau Jaleo de Louis Winsberg à l’Espace Tonkin pour un spectacle intitulé « For Paco » dont l’album au titre éponyme dédié à Paco de Lucia est annoncé chez Label Bleu pour le 10 novembre. Ainsi la tonalité est annoncée d’emblée… flamenco. La soirée du 03 décembre promet du flamenco mâtiné de jazz comme le guitariste sait si bien le faire. Dans son nouveau répertoire, Louis Winsberg revient à des sonorités plus acoustiques. A la guitare s’associent la voix de Sabrina Romero et les percussions espagnoles avec le cajon tenu par la chanteuse aussi danseuse et les percussions indiennes que Stephane Edouard maîtrise si bien. Sans oublier Alberto Garcia à la guitare et au chant ainsi que Cédric Baud au saz, à la mandoline et à la guitare. Du jazz méditerranéen à n’en pas douter.

L’Amérique du Sud

Juanjo Mosalini & Vicente Bogelholz

"Les guitares"

Fernando DelPapa

Le 26 novembre l’Espace Tonkin de Villeurbanne ouvre sa scène dès 20h30 au Brésilien Fernando Del Papa. Ce natif de São Paulo est plus connu sous le nom de Fernando Cavaco, pseudo qu’il utilise lors de ses participations aux groupes « Orquestra do Fubá », « Roda do Cavaco » et « Terça Feira Trio ». Ce cavaquinhiste a repris son nom de naissance, Fernando Del Papa, pour présenter un projet très personnel enregistré sur l’album « Eu Tambèm »(Helico Music/L’autre Distribution) déjà présenté sur ce blog. Il se produit en quintet avec à ses côtés Inor Sotolongo aux percussions. Avec Fernando Del Papa, la samba se teinte d’accents cubains, le forró s’orne de rythmes africains, la modihna s’évade sur les sentiers mexicains et le sertão se colore de dégradés texans. Dépaysement garanti et évasion vers un Brésil aux sonorités nordestines modernes et à la tonalité poétique.

Ce même 26 novembre à 15h30 à la médiathèque du Tonkin, le groupe A La Vaca Mariposa présente un répertoire musical vénézuélien.

Le tango est honoré par le duo Juanjo Mosalini et Vicente Bögelholz le 27 novembre à 17h30 sur la scène de l’Espace Tonkin de Villeurbanne. Le bandonéon du premier et la guitare du second dessinent pour le tango de nouveaux horizons sonores qu’on a pu écouter dans leur dernier opus « Delta y Mar » (Aparte/Harmonia Mundi). Le titre de ce répertoire qu’ils présentent, évoque le delta du Paraná et l’océan ce Concepciòn et vogue bien au-delà des influences des musiques de l’Argentine et du Chili. Il en résulte une musique aux résonances sud-américaines mêlées d’influences européennes.



Le concert de Juanjo Mosalini et Vicente Bögelholz est suivi à 19h30 d’un bal tango (pour débutants et initiés) à l’Association « Tango de Soie » 41 rue René Leynaud dans le premier arrondissement de Lyon. On note avec intérêt que le bal est gratuit pour les spectateurs du concert de 17h30.