Le retour de »Vocal Sampling », le seul orchestre de salsa a capella

« Vocal Sampling » revient le 03 mars 2017 avec son nouvel album « Asi de Sampling ! ». C’est à s’y tromper, le groupe reproduit a capella, le son des instruments d’un orchestre cubain

Dès les premières notes, la magie du sextet cubain mythique fonctionne. En fermant les yeux on a vraiment l’illusion d’écouter un orchestre cubain avec chanteur, trombone, trompette, flûte, basse, piano, guitare, percussion et batterie… et pourtant ce sont les voix a capella qui assurent les mélodies et les rythmes.

Le groupe « Vocal Sampling », dont les débuts remontent à 1989, réunit autour de René Baños Pascual, le directeur musical, les chanteurs Oscar Porro Jimenez, Reinaldo Sanler Maseda, Pedro Guillermo Bernard Coto, Luis Alberto Alzaga Mora et Hector Crespo Enriquez. L’album « Asi de Sampling ! » (Sound Surveyor Music/L’Autre Distribution) a été enregistré en 2016 sous la direction de René Baños Pascual.

Pedro Guillermo Bernard Coto, Rene Banos Pascual & Luis Alberto Alzaga Mora

L'album "Asi de Sampling" du groupe VOCAL SAMPLING

Reinaldo Sanler Maseda, Oscar Porro Jimenez & Hector Crespo Enriquez

Depuis leur premier album « Una Forma mas » en 1993, les chanteurs ont sillonné le monde entier dans les années 90 et 2000, parcourant les clubs de jazz et les grandes scènes d’Europe, d’Asie, des Amériques et du Japon. Leur album de 2001, « Cambio de Tiempo » a été suivi par « Akapelleando ». En 2015, le groupe a rodé le répertoire de l’album « Asi Sampling ! » en Asie et au Mexique avant de l’enregistrer en 2016.

« Vocal Sampling », un groupe de salsa avec seulement des cordes vocales, des bouches, des mains et des micros. Musicalité garantie !

Au répertoire de l’album « Asi de Sampling », cinq compositions du directeur musical René Baños Pascuale qui a aussi conçu les arrangements des quatorze titres de l’album.

Parmi les autres morceaux on peut citer les plus connus. Le fameux Tiene Que Haber de To du chanteur cubain Tony Avila et des thèmes du fameux « Buena Vista Social Club » dont le langoureux Dos Gardenias et d’autres titres de leur dernier opus. On trouve aussi Every Breath You Take de Sting, Blowing In The Wind de Bob Dylan et l’adaptation surprenante d’un chant traditionnel chinois Tian Mi Mi. Sans oublier le non moins connu Five Minutes more de Sammy Cahn et Jule Styne popularisé par Franck Sinatra. La reprise vaut son pesant de notes