Soirée Brésil à Jazz à Vienne 2018 avec Gilberto Gil & Hermeto Pascoal

Du 28 juin au 13 juillet, Jazz à Vienne 2018 accueille jazz et musiques métissées. L’affiche de la Soirée Brésil est de taille avec la venue de Gilberto Gil et Hermeto Pascoal.

Pour sa 38ème édition, le festival Jazz à Vienne propose 16 jours de musique, 4 scènes, 250 concerts et 1000 artistes. Depuis toujours le Brésil fait partie des soirées thématiques que le festival ouvre aux musiques métissées. En 2018, le Brésil est de nouveau de la partie.

« Soirée Brésil » le 08 juillet 2018 à « Jazz à Vienne »

A l’affiche de la « Soirée Brésil » le 08 juillet 2018, deux stars historiques de la musique Brésilienne Gilberto Gil et Hermeto Pascoal sont annoncées sur la scène du Théâtre Antique.

Voila qui devrait plaire largement aux adeptes de Capsao et aux fidèles de l’émission hebdomadaire « Les Coups de Coeur Jazzy de Nicole & Bernard »;

Les titres de ces musiciens sont déjà en rotation le dimanche de 07h à 09h.

Hermeto Pascoal, le sorcier magicien

Inclassable et iconoclaste, le compositeur et pluri-instrumentiste Hermeto Pascoal n’a cesse d’agiter les musiques brésiliennes. Tel un Frank Zappa brésilien il a créé une musique singulière qui fascine et relie tous les styles musicaux de son pays et ceux d’ailleurs aussi.

Lié au jazz contemporain, il a conçu un vocabulaire élargi en alliant des sonorités naturelles, instrumentales et électroniques qui touchent l’imaginaire.

La venue d’Hermeto Pascoal & Grupo… un évènement exceptionnel à ne pas rater.

Gilberto Gil revient avec « Refavela40 »

Gilberto Gil est aussi de la fête. Celui qui fut, avec Caetano Veloso et Chico Buarque, le fer de lance de la révolution « tropicaliste » qui lui a valu la prison et l’exil, a ensuite contribué à l’essor de la Musique Populaire Brésilienne. Cet ancien Ministre de la Culture du brésil est vénéré comme une star dans son pays et dans le monde, il revient sur « Refavela », un album emblématique enregistré en 1977.

Entouré de Mayra Andrade, Chiara Civello, Mestrinho et Bem Gil, Gilberto Gil vient sur la scène du Théâtre Antique de Vienne pour présenter « Refavela40 », en souvenir de son album paru il y a 40 ans. Au croisement des musiques brésiliennes et africaines, le répertoire et le spectacle sont prometteurs.

Gilberto Gil et « Refavela40″… ambiance tropicale garantie.