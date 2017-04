Soirée Cuba-Jazz à Vienne#37 avec Roberto Fonseca & Angélique Kidjo

Le 07 juillet 2017 au Théâtre Antique, la 37ème édition du Festival Jazz à Vienne propose une « Soirée Cuba » prometteuse avec Roberto Fonseca et Angelique Kidjo.

A l’image de l’affiche 2017 signée par Bruno Théry, la 37ème édition de Jazz à Vienne associe « tous les pays, tous les genres, toutes les cultures, toutes les folies, parfums et horizons… ». C’est ainsi que… le 07 juillet 2017 à partir de 20h30, les amateurs de jazz et de musique cubaine peuvent se réjouir avec la Soirée Cuba-Jazz à Vienne#37 car le festival programme dans le Théâtre Antique une « Soirée Cuba.

La scène du Théâtre Antique propose une programmation éclectique qui fait se succéder des grandes stars du jazz d’aujourd’hui, des talents confirmés ou en devenir, toutes générations confondues, des « Soirées Hommage » à des musiciens qui ont marqué l’histoire du jazz ou plus largement celle de la musique populaire, sans oublier les habituelles « Soirées Thématiques » consacrées aux musiques cousines auxquelles s’ajoute cette année une ouverture vers le hip-hop.

Soirée Cuba-Jazz à Vienne#37… un double plateau prometteur. Roberto Fonseca et Angelique Kidjo. Cette « Soirée Cuba » du 07 juillet présente deux très beaux projets qui devraient ravir tous les amateurs de jazz et de musiques cubaines.

La « Soirée Cuba » ouvre avec Angélique Kidjo qui propose un hommage à Celia Cruz (1925-2003), la Reine de la Salsa. La chanteuse béninoise dont on a déjà pu apprécier l’énergie par deux fois à Vienne (2009 et 2010) revient en 2017 avec Pedrito Martinez, l’un des meilleurs percussionnistes de Cuba. Angélique Kidjo est Inspirée par le répertoire de Célia Cruz (Cucala, La Vida Es Un Carnaval…) mais aussi par d’autres traditions comme celle du Pérou avec par exemple la chanson péruvienne Toro Mata.

On peut compter sur Angélique Kidjo pour offrir comme à son habitude une performance hors normes. Un hommage à la musique de Celia Cruz irriguée de l’énergie et de l’inspiration qu’elle tire de sa terre africaine.



Angelique Kidjo

Roberto Fonseca

Eliades Ochoa

La seconde partie de la « Soirée Cuba » présente le pianiste de jazz Roberta Fonseca qui revient à Vienne pour présenter sa nouvelle création. Sa prestation de 2014 avec la chanteuse malienne Fatoumata Diawara avait soulevé l’émotion et l’enthousiasme du public. En 2017 Roberto Fonseca vient présenter le répertoire de son dernier album « Abuc »(Impulse!/Universal) sorti en Novembre 2016.

Prodige des claviers et de la percussion, ce musicien cubain n’a de cesse de mettre en valeur la musique de son pays. Il sait associer la richesse percussive de la tradition cubaine avec toutes les autres influences qui ont contribué à construire la musique de son île, les racines africaines, la musique européenne classique et bien sûr le jazz.

Considéré aujourd’hui comme une grande figure du jazz latin, Roberto Fonseca sait renouveler son discours sans renier ses racines. Sur la scène du Théâtre Antique il va conter l’histoire de la musique cubaine et croiser les sons d’hier avec ceux d’aujourd’hui. Tout un programme !

Comme sur son disque « Abuc », Roberto Fonseca invite le leader-créateur du Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa qui sera sur scène à ses côtés ainsi que la jeune chanteuse Daymé Arocena qui promène son chant entre rumba traditionnelle, jazz, soul et culture yoruba.

Avec Roberto Fonseca, Eliades Ochoa et Daymé Arocena, la soirée promet d’être pleine de couleurs, d’énergie et de rythmes avec un programme mêlant contradanza, mambo, cha-cha-cha, danzon, rumba, boléro, soul et hip-hop. Du pur bonheur en perspective.

On note aussi que cette année la Création Jeune Public proposée depuis 12 ans par par Jazz à Vienne inscrit son propos dans la musique afro-cubaine. C’est en effet le bassiste Richard Bona qui anime cette matinée devant les 6000 enfants du pays viennois. Ce formidable bassiste dont on apprécie aussi les qualités de chanteur va conter aux enfants l’histoire d’un jazz qui croise les chants traditionnels bantous, la bossa brésilienne, la pop occidentale, le raga indien et le funk. Quoi de mieux que ce modèle de musique universelle et contemporaine pour inspirer dans leurs choix musicaux les futurs amateurs de jazz de demain ?



Jazz à Vienne 2017 convie les amateurs de jazz et de musique cubaine le 07 juilet avec la « Soirée Cuba ». Deux spectacles prometteurs en perspective. Roberto Fonseca avec en invité, Eliades Ochoa et Daymé Arocena. Angelique Kidjo avec Pedrito Martinez pour un hommage à Celia Cruz.

Du 29 juin au 13 juillet, Jazz à Vienne#37 propose 14 soirées au Théâtre Antique et aussi des concerts en entrée libre dès10h30 sur la Scène de Cybèle pour découvrir l’actualité de tous les jazz, des concerts en soirée au Théâtre de Vienne avec une programmation alternée entre les soirées acoustiques du « Club de Minuit » et les concerts du « JazzMix » véritable laboratoire de tous les possibles de 0h30 à 03h du matin.

Pour une vision exhaustive de la programmation de toutes les scènes et des projets de Jazz à Vienne 2017, la visite du site du festival Jazz à Vienne est un impératif incontournable.