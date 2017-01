Yilian Cañizares ressort son album « Invocacion » en version deluxe

Le 20 janvier, Yilian Cañizares ressort chez Naïve l’album « Invocacion » en version deluxe. Elle sera le 21 janvier au Trianon à 19h, en première partie du Jazz Magazine Festival. Beau début d’année 2017 pour la violoniste et chanteuse cubaine.

On se rappelle le 09 mars 2015 chez Naïve la sortie de l’album « Invocacion ». Belle découverte !

Dix titres proposés par la chanteuse et violoniste Yilian Cañizares accompagnée de Daniel Stawinski au piano, David Brito à la contrebasse et Cyril Regamey à la batterie et aux percussions. Cette native de La Havane propose un langage singulier et séduisant. et a vraiment le rythme dans la peau !

En ce début 2017, Naïve ressort l’album « Invocacion » en version deluxe avec 2 remixes inédits par BLVK SAMURAI, excellent Producteur et Beatmaker de la Nouvelle Orléans, Beroni Abebe Osun (BLVK SAMURAI remix) et Toi Mon Amour (BLVK SAMURAI remix).

Nourrie de jazz, de musique cubaine et de musique classique, Yilian Cañizares navigue entre une douceur langoureuse et une exubérance incandescente. La jeune violoniste et chanteuse plonge l’auditeur dans une musique éclectique et hybride.

A l’exception de Beroni Abebe Osun (chant tradiitonnel) et de Non, je ne regrette rien (Vaucaire/Dumont), Yilian Cañizares a composé les huit autres titres de l’album. On est emballé par les contrastes de la musique où les rythmes cubains complexes alternent avec de douces compositions.

Au violon, ses interventions instrumentales sont renversantes de vélocité, de nuances et de précision. Le chant séduit par sa fluidité sur les ballades et sur les rythmes médium mieux que sur les tempi rapides où la chanteuse a une légère tendance à forcer sur sa voix.

Yilian Cañizares, en concert

Album "Invocacion" deluxe

Yilian Cañizares

De La Havane à Caracas en passant par la Suisse, la violoniste a élaboré un langage très personnel qui balance entre des rythmes effrénés et de douces invocations à ses ancêtres. On aime Donde Hay Amor l’hommage qu’elle fait à son grand-père, et aussi celui qu’elle adresse Luis Carbonnell avec Canción de Cuna para dormi a un negrito.

Yilian Cañizares révèle la tendresse de son amour pour sa mère dans Iya Mi où elle mêle sa voix au flow de Akua Naru. Sa version de Non, je ne regrette rien, la chanson d’Edith Piaf, renouvelle le titre même s’il ne l’enchante pas.

Sur la version d’origine de Toi Mon amour la voix dialogue vraiment avec le violon alors que la version remixée met plus l’accent sur la dimension rythmique. La version remixée de Beroni Abebe Osun introduit une étrangeté qui sied fort à ce titre dédié à la déesse yoruba Orisha. Le titre éponyme de celui de l’album demeure un moment clé de cet album « Invocacion » qui convoque les esprits de la vie.

« Invocacion », entre tradition et modernité, entre lyrisme et rythmes ensorcelants, une musique énergique et puissante qui enchante les oreilles et dynamise le cœur.

Pour plus d’actualité sur Yilian Cañizares …. une visite sur son site s’impose.

Le samedi 21 janvier 2017, Yilian Cañizares ouvre à 19h la deuxième édition du Jazz Magazine Festival au Trianon à Paris. Avec la jeune chanteuse et violoniste, jazz et musique cubaine font enchanter et mettre la salle en forme. Se produiront ensuite la chanteuse Malou Beauvoir et l’exceptionnelle Cecil McLorin Salvant dont le dernier album, “For One To Love”, vient d’être récompensé d’un Grammy Award. Un triple concert riche en promesses.