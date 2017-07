L’Atole, une boisson sucrée d’Amérique Latine

Aujourd’hui au menu chez Radio CAPSAO s’invite une boisson sucrée précolombienne « l’atole »

L’atole est une boisson chaude sucrée principalement consommée au Mexique, au Guatemala et plus généralement en Amérique Latine dont l’origine remonte à l’époque précolombienne. L’atole est réalisée à base de farine de maïs diluée La préparation est ensuite cuite dans de l’eau ou du lait pour augmenter la viscosité. Pour la parfumer on peut rajouter avant la cuisson de la fleur d’oranger, de l’anis, de la vanille, de la cannelle, du cacao, chocolat (on l’appelle alors champurrado). Pour la rendre plus nutritive on peut même mélanger l’atole avec du jus ou de la pulpe de fruits.

Le mot Atole provient du nahuatl « atolli », diminutif péjoratif du mot atl, qui signifie « eau »). L’atole est la boisson parfaite à déguster pendant les périodes les plus froides de l’année. Traditionnellement, elle est consommée pendant la saison des vacances, même si elle est consommée les autres jours de l’année pendant le petit déjeuner et le dîner accompagné des bons tamales.

Maintenant, à vos fourneaux et n’hésitez pas à en faire profiter l’équipe CAPSAO !!

Michelle.

Sources :