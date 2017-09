Le festival Baia das Gatas – Sao Vicente Cap Vert

Le festival Baia das Gatas est un festival qui se trouve sur la petite île de Sao Vicente à côté du Cap Vert. Ce festival, à la renommée désormais internationale, est désigné comme étant le « Woodstock africain » ! A vos maillots, prêts ? Dansez !

CAPSAO vous y attend déjà, tout près de Mindelo, sur la plage Baia das Gatas, signifiant baie des requins-chats. Ce nom n’est pas anodin. En effet, cette étendue de sable prolongeant des eaux turquoise, aux criques secrètes, cette immense piscine naturelle d’eau de mer tient son nom de la présence des requins-chats s’épanouissant en ces lieux. Rassurez-vous, ils sont inoffensifs ! Il paraît même qu’ils ronronnent lorsqu’on les caresse ! Rrrrr, rrrr…

C’est sur ce magnifique décor inondé d’eau et de soleil, que se déroule chaque année le festival Baia das Gatas. Durant tout un week-end d’août, un week-end de pleine lune à chaque fois, – tout de même ! -, les artistes défileront sous vos yeux ébahis et pour le bonheur de vos oreilles, afin de mettre en lumière votre magnifique déhanché. Ca, vous allez danser ! Les pieds dans le sable, sous une belle lune ronde, en petit maillot de bain, l’ambiance s’annonce caliente ! Je vous assure, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer tant les styles musicaux sont nombreux. Vous pourrez de plus les performer en France : il y-a de la Kizomba, du zouk, du R’n’b et du rap !

Et si tout cela ne vous suffisait pas, de nombreuses surprises vous attendent encore dans cette île de rêve ! Ainsi ce festival gratuit, accueillant chaque année pas moins de 15.000 personnes, est complété par des courses de chevaux, des sports nautiques, des danses et par l’ élection de « Miss Baia » ! Prêtes à déhancher votre corps sur des rythmes endiablés pour faire flancher le beau regard torride d’un esthète capverdien ?

A bientôt sur CAPSAO pour un nouvel article ensoleillé !

M.G