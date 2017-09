Les bénéfices de l’avocat, ce fruit millénaire de l’Amérique

Avec du saumon, en guacamole ou encore en salade « l’avocat » s’invite facilement dans nos assiettes et aujourd’hui au menu chez Radio CAPSAO, on vous fait découvrir tous les bénéfices de ce fruit millénaire de l’Amérique.

L’avocat est un fruit-légume assez particulier puisqu’il est le seul fruit et légume à contenir des lipides. Ce gras lui donne sa saveur douce et singulière, tout en nous apportant une dose riche en acides gras insaturés bénéfiques pour la santé.

Originaire du Mexique et de l’Amérique centrale. Ce fruit fut consommé para les populations mésoaméricaines il y a plus de 8 000 ans et importé en Europe par les espagnols pendant la colonisation. Le mot avocat vient de l’espagnol « aguacate », lui-même tiré du mot nahuatl « aguacatl » qui signifie…. – attention aux âmes sensibles – testicule! Et oui, car à l’époque, on jugeait qu’il ressemblait énormément à la forme de cet organe.

Saviez-vous que l’avocat est une précieuse source de vitamines et de nombreux minéraux. Eh oui ! Il contient de la vitamine C, la plupart des vitamines du groupe B, des provitamines, du zinc et plein d’autres bonnes choses. L’avocat est également riche en vitamine E. Toutes ces vertus agissent comme des antioxydants dans notre corps. Non seulement il est riche en vitamines, la consommation d’avocat prévient les maladies cardiaques, ralentit les signes de vieillissement; nourrit la peau et pourrait aider à perdre de poids.

Que des bonnes raisons pour manger du guacamole !! Maintenant, à vos fourneaux et n’hésitez pas à en faire profiter l’équipe CAPSAO !! À bientôt

Michelle.

Sources :