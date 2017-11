Buñuelos : une douceur espagnole adorée des français

Sucre, beurre, huile et beaucoup d’amour voilà ! Les ingrédients des « buñuelos » s’invitent aujourd’hui au menu chez Radio CAPSAO.

Les buñuelos est le dessert incontournable dans les assiettes pendant les fêtes de carnaval et patronales en Europe ou en Amérique latine. Si en France on les mange avant Pâques, en guise de goûter, au Mexique et en Colombie cette petite douceur se mange pendant les fêtes de Noël. Dans d’autres pays, « los Buñuelos » sont servis comme accompagnement d’un plat principal comme c’est le cas en Argentine.

L’origine des bunuelos est très ancienne. Les histoires racontent qu’il s’agissait déjà d’une spécialité dans la Rome antique, qui se dégustait à l’époque du carnaval. Avec le temps cette petite douceur s’est répandue dans toute l’Europe puis dans le monde. En Espagne, on dit que les Morisques étaient les premiers à consommer les buñuelos. Ce dessert est même typique de plusieurs régions d’Espagne telle que Grenade. Comme souvent, les colons sont à l’origine de l’arrivée des bugnes en Amérique latine. Petit à petit, chaque pays d’Amérique Latine a revisité la recette et les façons de déguster cette douceur sucrée.

Chaque pays dispose en effet de sa propre recette de Buñuelos. Mais la recette traditionnelle et incontournable se fait à base d’une pâte levée de blé, d’œufs, de lait et de sucre. Pour ensuite façonner quelques boules de pâtes qui seront frits dans l’huile chaude. Elles sont parfumées à l’anis ou à la vanille. Ce délice est parfois garni avec différents ingrédients comme de la banane, de la confiture, de la crème pâtissière et même du fromage.

Alors, vous avez reconnu cette spécialité espagnole et très consommée en Europe et notamment en France ou en Italie où on les appelle « fritelle »? Oui, je vous parlais des « bugnes » !

Maintenant, à vos fourneaux….

Recette « Buñuelos » (beignets mexicains)

Ingrédients

(Pour 16 beignets)

4 œufs

50 g de sucre en poudre

1 cuillère à café d’huile végétale

250 g de farine

1 cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de sel

200 g de sucre en poudre

1 cuillère à café de cannelle

25 cl d’huile végétale

Préparation préparation : 10min – cuisson : 15min – repos : 0min Dans un grand saladier, mélanger les œufs avec 50 g de sucre en poudre et battre jusqu’à obtenir une consistance épaisse de couleur jaune. Incorporer l’huile. Mélanger dans un autre saladier 125 à 175 g de farine, la levure chimique et le sel. Incorporer progressivement au mélange d’œuf. Déposer la pâte sur un plan de travail fariné (utiliser le reste de farine) et pétrir jusqu’à ce que la pâte soit homogène et élastique. Façonner seize boules et rouler chacune d’entre elles en un cercle d’environ 5 cm de diamètre. Laisser reposer sur une feuille de papier sulfurisé pendant environ 10 minutes. Faire chauffer l’huile dans une sauteuse jusqu’à ce qu’elle atteigne 175°C. Faire frire les cercles de pâte jusqu’à ce qu »ils soient bien dorés, en les retournant une fois pendant la cuisson. Déposer les beignets sur du papier absorbant. Mélanger les 200 g de sucre en poudre avec la cannelle et saupoudrer les beignets de ce mélange.

Bon Appétit et n’hésitez pas à poster les photos de vos buñuelos sur notre page, à bientôt pour une autre découverte culinaire sur CAPSAO

Michelle.

Sources :