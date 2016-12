Cocktail typiquement brésilien – La Caïpirinha

Idéale pour se rafraîchir, la Caïpirinha vous fera voyager dans l’univers gustatif latino. Ce cocktail, typiquement brésilien, est une préparation à base de sucre et de citron ; si bien que l’alcool semble inexistant.

Mais attention, comme le disent les brésiliens avec humour : « La Caïpirinha, c’est comme les seins : une seule, ce n’est pas assez, trois c’est trop ! »

Le sucre étant un abrasif parfait pour le citron, le goût sucré se mêle en fanfare à l’acidulé et la rencontre déclenche le feu d’artifice d’arômes que l’on ressent à la dégustation. Ajoutez à cela de la Cachaça et vous aurez le cocktail parfait pour débuter une soirée sensuelle et détendue.

Vous boirez, en plus, un peu d’histoire brésilienne. La Caïpirinha est en effet une invention des esclaves brésiliens en 1800. Ces derniers mélangeaient de la Garapa (jus obtenu par ébullition des cannes à sucre) à la Cachaça (eau de vie). Ils ajoutaient à cela du jus de fruit ou des épices et obtenaient ainsi un liquide en hommage aux esprits des morts nommé « batida ». La plus fameuse était la « batida de limao », l’ancêtre de la Caïpirinha !

La Caïpirinha porte donc en elle tous les ingrédients lui permettant d’accéder au statut de boisson nationale. D’autant plus que celle-ci possède des vertus curatives ! Et, oui, il faut croire que cet alcool forme vraiment l’exception à la règle : il est bon pour la santé ! C’est un tenancier portugais tenant un bar à Sao Paulo qui eut l’idée tout aussi loufoque qu’audacieuse de donner le breuvage acidulé à ses clients/patients atteints de la grippe. Le remède a fait effet ; ses vertus ont même été scientifiquement prouvées.

Au moins avec tout ça, vous pourrez un peu impressionner vos amis !

Si vous souhaitez réellement faire une soirée typiquement brésilienne, n’hésitez surtout pas à accompagner ce cocktail d’un plat aux saveurs locales : la « feijoada ».

Et maintenant place à la recette !

Il vous faudra :

1 demi citron vert coupé en 4

1 cuillère à soupe de cassonade

7 cl de cachaça

des glaçons

et du citron vert pour décorer

La réalisation est toute simple et ne prend que quelques minutes :

Presser les quartiers de citron vert dans un verre et y mettre les morceaux de citron

Ajouter la cassonade.

Écraser le tout avec le dos d’une cuillère.

Verser la cachaça et ajouter des glaçons.

Remuer et décorer avec un quartier de citron vert.

A bientôt sur CAPSAO pour un nouvel article ensoleillé !

M.G

Sources :

http://www.1001cocktails.com/cocktails/13/recette-cocktail-caipirinha.html

http://allrecipes.fr/recette/11183/cocktail-caipirinha.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_1