Día de los muertos – Le tuto make-up de Chacha et Michelle !

Día de los muertos est une fête typique de la culture mexicaine qui se fête pendant les 2 premiers jours du mois de novembre et commence généralement le 31 octobre avec le jour des angelitos. Les festivités se poursuivent avec les commémoration des défunts.

Figures symbolique de cette fête, les calaveras désigne en espagnol un crâne humain ou tête de mort. Ces dernières, souvent fabriquées à partir de pâte à sucre, sont échangées, sous forme d’offrandes, entre famille ou bien sous forme de don sur les autels des défunts. Les familles partagent également le Pan de Muerto, dont Michelle nous en livre les secrets et la recette.

La fête des morts est donc un moment dédié à l’échange et au partage entre les vivants et les morts. Tout comme Halloween, s’est invité chez nous, sous la forme d’une fête déguisée, il n’est pas rare maintenant de voir apparaitre de jeune femmes grimées en calaveras, plus exactement en Catrina.

Si vous aussi vous voulez vous essayer au maquillage de la Catrina, retrouvez ici le tuto en vidéo de Michelle et Chacha

Icône emblématique, La Catrina appelée à l’origine la Clavera Garbancera est devenue au fil du temps un élément incontournable de ces festivités. Femme squelette, élégante aux attraits imparrables !