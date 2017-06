Les empanadas patriotiques

Parmi les plats emblématiques de la cuisine d’Amérique latine et espagnole, il y a les célèbres empanadas.

Le mot empanada vient du verbe espagnol “empanar” qui signifie fourrer, garnir. Ils sont consommés en Argentine, au Chili, au Pérou, en Colombie et en Espagne. Ces petits chaussons en pâte à pain en forme de demi-lune sont très rapides à préparer et très économiques lorsqu’ils sont fabriqués avec des restes. Ils peuvent être farcis de mille et une façons… à la viande, au poisson ou aux légumes, frit ou cuit au four. Ils sont servis en hors-d’œuvre, ou lors d’une petite collation, lors d’un cocktail. Historiquement, l’empanada est un plat espagnol qui a été exporté en Amérique latine au cours de la colonisation, au XVIe siècle. Cet héritage culinaire a été largement repris par les argentins et les chiliens qui en ont fait un classique de leur gastronomie au point de se disputer le titre de patrie de l’empanada ! Dans la culture latine manger un empanada relève d’un acte patriotique.