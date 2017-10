La Feijoada un délicieux plat typique du Brésil

Aujourd’hui au menu chez radio CAPSAO s’invite une recette qui nous arrive tout droit du Brésil et qui nous fait sentir dès les premiers coups de fourchette les douces notes de la lambada. Un plat composé de Haricots noirs, de viande, de carottes voici les principaux éléments de la Feijoada… Attention, tout vient à point à qui sait attendre ! Ce plat est trèèès long à préparer !

La feijoada est un plat populaire qui tire ses origines du Portugal. Il est à base de haricots, et de viande… un peu près comme un cassoulet si vous voulez ! Une recette incontournable au pays du carnaval que l’on retrouve lors de toutes les réunions de famille ou entre amis. Une tradition maintenue de génération en génération mais qui au-départ était le menu des pauvres. Au fil des années la Feijoada a pris une dimension nationale à tel point qu’aujourd’hui la feijoada est « LE plat national brésilien », que tous les brésiliens adorent.

Qu’est-ce que c’est La feijoada ?

La feijoada (qui vient de feijão, haricot en portugais) est un ragout de haricots noirs mijotés avec de la viande de porc, de bœuf ou de poulet, il n’y a pas de « morceau » particulier. Tout ça est aromatisé à l’ail et aux oignons revenus dans l’huile d’olive.

On le sert ensuite avec de la farine de manioc grillée, du riz blanc, des tranches d’orange et une savoureuse « caipirinha »! (Un punch brésilien, à base de rhum brésilien « cachaça », de citron vert, et de sucre de canne).