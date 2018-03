 Le Guasacaca, la reine des sauces vénézuéliennes

Aujourd’hui au menu chez Radio CAPSAO s’invite la reine des sauces vénézuéliennes pour accompagner les grillades : Le Guasacaca

Le Guasacaca, c’est une sauce traditionnelle vénézuélienne à base d’avocat, d’ail, d’oignon, de coriandre, de persil, de paprika, d’huile et de vinaigre. Cet assaisonnement ressemble un peu au guacamole, mais sa saveur et sa consistance sont différentes. Le Guasacaca peut être servi comme sauce pour accompagner un steak, un hamburger, un hot dog, des tacos et des nachos. Il se marie très bien avec d’autre accompagnement, telles que les pommes de terre.

La Guasacaca est très facile et rapide à préparer. Il suffit de Mettre tous les ingrédients dans un robot culinaire ou un mélangeur et mixer jusqu’à ce que vous obteniez la consistance désirée. Le Guasacaca vénézuélien est crémeux, doux, frais et absolument délicieux!