Las enchiladas, milles et une saveurs mexicaines

Aujourd’hui au menu chez Radio CAPSAO s’invite un délice culinaire qui nous arrive tout droit du Mexique avec des tortillas de maïs, de la viande, de la sauce, du fromage gratiné…il s’agit bien sûr des « enchiladas de pollo ». Radio CAPSAO vous ouvre l’appétit et vous faire voyager au pays de la tequila.

Las enchiladas est l’une de spécialités typiques de la cuisine mexicaine. Son origine vient des peuples précolombiens. Une délicieuse enchilada est préparée avec une tortilla de maïs roulée et garnie de viande ou de poulet, avec des oignons, des tomates et même des haricots. L’enchilada est ensuite baignée par une sauce tomate (verte ou rouge) pimentée (ou pas) et saupoudrée de fromage gratinée puis enfourné. En fait, les enchiladas sont une sorte de cannelloni à la mexicaine si vous voulez !

Alors, comment préparer des enchiladas ?

C’est vraiment pas compliqué, Nous avons besoin du poulet, d’oignons, de cumin, de coriandre moulue, d’ail, du piment haché et ensuite du sel et du poivre. On fait revenir tout ce mix dans une poêle avec une petite cuillère d’huile. Une fois que la garniture est cuite, on peut farcir les tortillas que nous ferons rouler et poser dans un plat. Pour finir nous ajoutons sur les tortillas la sauce tomate, le fromage râpé et on met au four pendant 15 min à 180°. Et voilà !

C’est une recette assez facile et rapide, que vous pouvez accompagner avec de la salade, des légumes ou des haricots.

Maintenant, à vos fourneaux et n’hésitez pas à en faire profiter l’équipe CAPSAO !!

Michelle.

