Chicheme, la boisson emblématique panaméenne

Aujourd’hui au menu chez Radio CapSao s’invite une boisson a base de maïs originaire du Panama, une boisson à la fois rafraîchissante et nourrisante : Le Chicheme

Le Chicheme est un atole fermenté, fabriqué à partir du maïs , traditionnel du Panama. Ce breuvage précolombien est aussi consommé dans d autres pays d’Amérique centrale. Cette boisson de maïs est aromatisée avec différentes épices: vanille, cannelle, clous de girofle et même chocolat. Le mot « Chicheme » proviendrait du Nahuatl , un derivé du mot « chicha » qui veut dire « vin de maïs fermenté ». Une autre version l associe au « Kuna » une langue parlée par un groupe ethnique amérindien du Panama. On parlerait alors de « chichab », ou maïs.

Le Chicheme est très facile à réaliser. on le prépare en mélangeant du maïs moulu, du lait, de la vanille et parfois une pincée de cannelle, le tout doit mijoter un long moment à feu doux, jusqu’à ce qu’il épaissit. Ce breuvage est un véritable délice, et une sacrée dose d’énergie, à boire froid ou chaud selon la saison.