Chocobanano, une glace pas comme les autres

Aujourd’hui au menu chez Radio CAPSAO s’invite un dessert sucré très Populaire au Guatemala mais aussi consommé dans les pays voisins : Le Chocobanano.

Le Chocobanano est une banane enrobée de chocolat, parfois saupoudrée de cacahuètes puis placée au congélateur avant d’être consommée comme une glace ! Cette sucrerie est originaire du Guatemala mais aussi on la trouve aussi au Honduras et au Salvador. La recette du Chocobanano a des dérivées comme le Chocofresa avec de la fraise au lieu de la banane, le Chocopiña avec l’ananas ou encore le Chocococo avec la chair de coco. Cette gourmandise typique du goûter est vendue partout dans les épiceries, dans les stands de rue et même dans les supermarchés.

Faire votre propre Chocobanano à la maison est très facile et économique. Il faut juste se munir des ingrédients suivant : des bananes congelées, du chocolat fondu et des bâtonnets en bois. Tout d’abord, insérez les bâtons dans les bananes puis placez-les au congélateur. Ensuite trempez les bananes congelées dans le chocolat fondu jusqu’à ce qu’elles soient complètement enveloppées. Si vous ajoutez une garniture comme les cacahuètes, roulez immédiatement le Chocobanano dans l’assortiment. Et voilà ! Vos Chocobanano sont prêts à être dégustés. Buen provecho ! Bon Appétit !