El pan de muerto, un délice traditionnel méxicain

Aujourd’hui au menu chez Radio Capsao s’invite un pain brioché préparé au Mexique lors de la fiesta de los muertos : el pan de muerto… Ne vous laissez pas rebuter par son nom : ce pain, dont le goût et la texture rappellent la brioche, est réellement délicieux.

Le pain de mort ou Pan de muerto, est une brioche saupoudrée de sucre parfois parfumée à la fleur d’oranger ou de graines de sésame. C’est une version du pain servi pour la Toussaint mexicaine si vous voulez. Ce délice est consommé principalement dans les régions centrales du Mexique. Pourtant, contrairement à ce que son nom (pain des morts) inspire, le pan de muerto est au cœur d’une des fêtes les plus joyeuses et colorées du Mexique, el Día de Muertos. Célébrée entre le 1er et le 3 Novembre chaque année.

Plusieurs versions sont connues sur l’origine du pain de mort. Les locaux disent que « el pan de muerto » est né avec les cultures précolombiennes et qu’il est devenu le pain que nous connaissons aujourd’hui avec l’arrivée des Espagnols au Mexique.

Depuis les derniers jours d’octobre déjà, un grand nombre de familles et surtout les boulangeries se mettent à fabriquer ce pain brioché spécial en grandes quantités, en variant le type de décoration. Squelette, crâne, ange, fantômes et autres variantes mais la forme du pan de muerto la plus commune et populaire est celle d’un gros pain rond décoré d’une boule représentant un crâne ou d’os. Au Mexique le pan de muerto se mange tiède ou froid avec un bon chocolat chaud… mexicain, bien sûr!

Maintenant, à vos fourneaux….

Recette : Pan de muerto:

Ingrédients:

1/2 tasse de beurre 1/2 tasse de lait 1/2 tasse d’eau 5 à 5-1/2 tasses de farine 2 sachets de levure de boulanger déshydratée 1 cuillère à café de sel 1 cuillères à soupe de graine d’anis entières 1/2 tasse de sucre 4 œufs

Préparation:

Dans une casserole, mélangez le beurre, le lait et l’eau et faites chauffer à feu moyen jusqu’à ce que cela soit très chaud (mais pas d’ébullition).

Pendant ce temps mesurez 1.5 tasse de farine et mettez le reste de côté. Dans un grand saladier, mélangez cette farine avec la levure, le sel, les graines d’anis et le sucre. Ajoutez le liquide chaud jusque tout soit bien aggloméré.

Ajoutez les œufs et battez en incorporant une autre tasse de farine. Continuez d’ajouter la farine jusque la pâte soit bien moelleuse mais pas collante. Pétrissez sur une surfacé légèrement farinée jusqu’à obtenir une texture souple et élastique.

Beurrez légèrement un saladier et mettez-y la pâte. Couvrez d’une feuille de cellofrais et laissez lever dans un endroit chaud jusqu’à ce que la pâte double de volume (comptez 1h30).

Dégazez la pâte, mettez en forme (c’est expliqué comment mettre en forme d’os et de squelettes). Laissez lever à nouveau pendant 1h.

Cuisez dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 40 minutes. Sortez du four et mettez le glaçage.

Ingrédients Glaçage :

1/2 tasse de sucre

1/3 tasse de jus d’orange

2 cuillères à soupe de zestes d’oranges

Préparation Glaçage:

Amenez ce mélange à ébullition pendant 2 minutes puis appliquez-le sur le pain avec un pinceau. Si vous en avez envie, vous pouvez saupoudrer de sucre coloré pendant que le glaçage est encore humide. Je vous rappelle qu’une tasse représente un volume de 250ml. C’est à peu près la taille d’un mug.

Bon Appétit et n’hésitez pas à poster les photos de vos pan de muerto sur notre page, à bientôt pour une autre découverte culinaire sur CAPSAO

Michelle.

Sources: