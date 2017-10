Las gorditas, l’envie irrésistible des mexicains

Aujourd’hui au menu chez Radio Capsao s’invite un délice d’origine précolombienne à base de maïs, d’haricot ou de fromage : Las gorditas, L’envie irrésistible des mexicains.

Mais, qu’est-ce qu’une gordita ?

Las gorditas, « Petites grosses » en français, sont des petites galettes épaisses de maïs et fourrées le plus souvent aux haricots rouges, aux gratons ou au fromage. Elles sont particulièrement cuisinées dans le nord du pays. Il n’y a pas qu’un type de gordita, car au Mexique, existe une grande variété de gorditas salées et sucrées selon la région du pays de la téquila.

Las gorditas, LE plat favori des Mexicains…

Salées , las gorditas sont faites en utilisant la pâte de maïs avec du sel; puis elles sont cuites sur une plaque chauffante appelée « comal » ou frits. Quelques gorditas sont farcies avant d’être cuites ou frites, comme les « Pupusas » du Salvador. On trouve des gorditas dans chaque coin de rue à México. elles sont alors LE plat favori de la restauration rapide des Mexicains.

Las gorditas se mangent accompagnées avec de la salade, de la crème, du fromage, de l’avocat, de la sauce de votre choix et bien sûr avec du piment, de préférence bien épicé.

Maintenant, à vos fourneaux……

Recette des gorditas au poulet :

Ingrédients:

3 blancs de poulet 500 g de farine de maïs 100 g de farine 2 tomates 2 oignons 1 gousse d’ail 2 poivrons rouges 1 poivron vert 1 sachet de levure chimique Citron Coriandre Paprika Piment Thym Beurre Huile d’olive Sel et poivre Eau

Préparation:

Etape 1

Pour faire les Gorditas : Dans un saladier mélangez les farines, la levure et le beurre. Faites un creux au centre du mélange et ajoutez 150 mL d’eau tiède. Mélangez pendant plusieurs minutes. Et faites-en une boule homogène. Recouvrez la pâte d’un film étirable et laissez la reposer.

Etape 2 Dans un autre saladier, préparez la sauce en mélangeant les tomates en cubes, l’oignon émincé, les poivrons rouges coupés, de la coriandre, 1 c. à s. d’huile d’olive, ½ de jus citron et un peu de paprika. Etape 3 Reprenez la pâte et divisez-la en 8 boules. Placez chaque boule sur une feuille de papier cuisson et recouvrez chacune d’une autre feuille de papier cuisson. Etalez-les jusqu’à que ces cercles fassent 2 cm de diamètre. Faites-les cuire à feu moyen dans une poêle pendant environ 3 min de chaque côté. Gardez-les au chaud dans le four. Etape 4 Dans une autre poêle, faites revenir 1 oignon et le poivron vert. Lorsqu’ils sont assez cuits, ajoutez le blanc de poulet. Assaisonnez de thym, d’ail, de sel et de poivre. Etape 5 Réchauffez la sauce Salsa. Etape 6 Servez sur la table les Gorditas (disques de pâtes) avec la sauce et la viande. Servez très rapidement ou gardez le tout au chaud.

Bon Appétit et n’hésitez pas à poster les photos de vos gorditas sur notre page, à bientôt pour une autre découverte culinaire sur CAPSAO

Michelle.

