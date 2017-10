Le patacón, une recette traditionnelle colombienne

Aujourd’hui au menu chez Radio Capsao s’invite un plat à base de bananes qui nous arrive tout droit de la Colombie : Le patacón

Le Patacón appelé aussi tostón ou frito, est l’une de recettes les plus populaires de Colombie. Ce sont des morceaux de bananes plantains vertes aplatis, puis frits et servi généralement en entrée ou en accompagnement avec de la viande ou du poisson. On peut trouver le patacón dans tout le pays, mais les recettes varient d’une ville à une autre. La différence réside dans la forme du patacón : parfois petit et rond, ovale, épais ou de grande taille… Ce qui est sûr, c’est que vous allez manger du patacón avec presque tous les plats typiques du pays !

Pour réaliser votre recette colombienne de patacón, c’est très simple !

Il faut se munir de plantains bien verts car ils sont le secret d’un patacón bien réussi. On commence par les bananes, on les pèle, puis on les coupe en tronçons, pour ensuite les faire revenir à feu doux dans de l’huile. Une fois qu’ils sont cuits et encore chauds, on écrase chaque tronçon de banane entre deux planches à découper. Puis replonger les galettes dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et croquants. On les sale et voilà prêts à déguster avec un bon guacamole.

Maintenant, à vos fourneaux… (un bon son pour cuisiner ici)

Recette du patacón:

Temps de préparation : 10 minutes Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients ( 4 personnes): 4 bananes plantain vertes Huile de friture Sel

Préparation:

Éplucher les bananes plantain et les couper en 4 tronçons. Les plonger dans un bain de friture chaud mais pas brûlant pendant 5 minutes environ, jusqu’à coloration dorée. Les sortir à l’aide d’une écumoire et les disposer sur du papier absorbant. Aplatir chaque tronçon frit à l’aide d’une tostonera, ustensile en bois permettant d’écraser les tronçons en galette ronde.

À défaut, aplatir chaque tronçon de banane plantain frit entre deux planches garnies de film étirable, pour obtenir une galette plate d’environ 0,5 cm d’épaisseur.

Les plonger par petites quantités dans le bain de friture environ 4 minutes. Les égoutter à l’aide d’une écumoire et retirer l’excédent de matière grasse en les plaçant sur du papier absorbant.Servir chaud, en ajoutant une pincée de sel.

Bon Appétit et n’hésitez pas à poster les photos de vos patacones sur notre page, à bientôt pour une autre découverte culinaire sur CAPSAO

Michelle.

