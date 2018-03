Le Rabo de toro, un plat typique de l’Andalusie

Aujourd’hui au menu chez Radio CapSao s’invite un plat typique de l’Andalousie, plus particulièrement de la région de Cordoba : Le Rabo de toro

Le Rabo de toro ou queue de bœuf est un ragoût à base de queue de vache ou de taureau. Hé oui le « rabo de toro» c’est la queue d’un taureau ! Cette viande est vraiment très douce et molle, elle fond dans la bouche, c’est un plat savoureux. Cette spécialité est connue depuis l’époque romaine, bien que la recette actuelle date de la fin du 19e siècle. Arrivée au 16e siècle en Espagne à Cordoue , le Rabo de toro à l’origine était une tradition culinaire après la corrida.

Pour préparer le Rabo de toro, il faut bien dégraisser les queues de taureau et faire frire dans l’huile les oignons, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Une fois les queues nettoyées, on les introduit dans une cocotte-minute l’oignon, la tomate, l’ail, le sel, le poivre moulu et le safran ; puis mettre la cocotte sur le feu sans couvrir. Une fois cuit Ajouter alors le vin. Laisser ensuite cuire à feu doux, 40 minutes et sans retirer le couvercle, jusqu’à obtenir la température normale. Pour finir, servez dans une poêle accompagné avec quelques pommes de terre très bien frites. Buen Provecho! Bon appétit!