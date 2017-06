Marché de la Cancha – Cochabamba, Bolivie

Le marché de la Cancha à Cochabamba en Bolivie est un marché dont les odeurs, l’ambiance et le rythme sont à l’image de la Bolivie : foisonnant, frénétique ! Venez avec CAPSAO découvrir cette porte ouverte sur la culture bolivienne.

Le marché de la Cancha se trouve à Cochabamba en Bolivie. C’est un marché en plein air ayant été périodique au départ. Il est désormais continuel ! En effet, face au succès qu’il eut dans ses premières années, les marchands se sont accumulées, entassés sur cette immense superficie de 100.000 m2. Car ça, pour un entassement, c’en est un !

Alors tenez-vous bien : ce dédale de rues s’organise en 3 centres commerciaux et en 5 marchés traditionnels qui sont approximativement spécialisés selon les produits qu’ils vendent. Cela permet d’accueillir les quelques 18.000 commerçants et les 120.000 passants journaliers ; encore plus si vous comptez venir pendant les jours de férias (mercredi et samedi). Vous l’aurez compris, du chiffre, du chiffre, du chiffre, pour tout autant de nombre, de tumulte et d’agitation.

Ce 3ème marché traditionnel d’Amérique latine est un vrai labyrinthe. On se retrouve perdu entre les étals débordant le long des rues, caché parmi les voies des commerçants et des passants en alerte, oublié dedans les odeurs et les décors qui sans cesse se mêlent se confondent et changent. Les fruits succèdent à l’alcool, aux produits artisanaux, à la quincaillerie, à la viande, aux vêtements, aux produits High-Tech… enfin vous aurez de tout ! C’est vous dire, il y- a même des toilettes et des douches !

Situé au centre du quartier historique de Cochabamba, vous pourrez, après ce passage dans l’intimité explosive de la Bolivie, profiter de la présence de Diego ! Il vous fera savourer les divers mets traditionnels ; il vous amènera dans la culture gastronomique bolivienne !

A bientôt pour un nouvel article ensoleillé sur CAPSAO !

M.G

Sources :