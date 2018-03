Si Radio CAPSAO vous dit « pâques », vous pensez sûrement au chocolat, au chocolat et… encore au chocolat.. mais en Amérique Latine, ce n’est pas tout à fait la même chose.

En fait, pâques y est… plutôt moins sucré mais également plus traditionnel. C’est un folklore hérité des ibériques venus d’Espagne et du Portugal, pendant la conquête. Connue sous le nom de « Domingo de pascuas » (dimanche de pâques en espagnol), cette fête commémore le christianisme et la fin de la semaine sainte, avec des traditions bien vivantes et pleines de ferveur.

Chaque pays d’Amérique Latine a sa propre célébration de la Semaine Sainte, avec ses particularités. Les trottoirs sont envahis par la foule, qui profite de ces fiestas religieuses. Tout cela mêle processions, défilés, cortèges dans les rues, habits traditionnels…. aux tapis colorés, effectués avec la sciure de bois.

Eh oui… des tapis de sciure de bois ! Ces derniers sont appelés « alfombras ». Ils sont arrosés délicatement toutes les 5 minutes pour éviter que le vent ne les disperse pas, même si des centaines de pèlerins les piétineront pendant les processions ! Quel déchirement, tout ce travail piétiné ! Heureusement les nombreux photographes immortalisent les créations.