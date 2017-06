La rumba une danse pas comme les autres !

Si vous aimez la danse, « la Rumba » vous dit sûrement quelque chose. Mais si ce n’est pas le cas, pas de panique, car Radio Capsao vous dit tout ici !

La Rumba est un art créé aux rythmes des tambours, des danses et des paroles; et qui nous arrive directement de la Havane. On l’appelle « la danse de l’amour » grâce notamment à son rythme posé et à sa sensualité.

La rumba est la danse de la séduction par excellence. Elle peut se danser en couple ou en solo. A deux, la main de l’homme reste collée aux reins de sa partenaire… Hé oui messieurs : aux reins et pas plus bas.



©Dario-Jacopo Lagana



En soirée cette danse devient une conquête sensuelle. Il y-a ainsi systématiquement un contact visuel intense entre les partenaires qui jouent à la séduction en mêlant aux poses langoureuses, des mouvements endiablés, des mouvements calientes.

Si vous avez des fourmis dans les jambes, et surtout si vous avez l’envie d’impressionner tous vos amis en esquissant quelques pas venus directement de la Havane, il faut savoir que la rumba est une danse avec un rythme musical à 4 temps, un peu comme la salsa.

On peut compter en partant de un : 1…, 2-3-4- … 1…, 2-3-4. Bon.. Dis comme ça c’est facile, mais croyez-moi, même avec deux pieds gauches, on peut y arriver.

C’est une danse magique qui nous amène au paradis du mojito. On vous invite à essayer.

A bientôt !

Michelle.

Sources