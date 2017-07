Savez-vous quel sportif brésilien était surnommé l’ange aux jambes tordues ?

Manoel Francisco dos Santos dit Garrincha, une des légendes du football brésilien, un des meilleurs joueurs de tous les temps et sans aucun doute le dribbleur le plus talentueux de l’histoire.

Dans un poème, l’écrivain Vinicius de Moraes le surnomme l’Anjo de Pernas Tortas, l’ange aux jambes tordues à cause des six centimètres qui séparaient sa jambe droite de sa jambe gauche. Cette difformité lui permit de remporter deux coupes du monde, en 1958 et 1962.



Les Brésiliens l’adoraient et le surnommaient Alegria do Povo, « la joie du peuple ». Avec son club de Botafogo de Rio, il a fait rêver des générations de passionnés jusqu’à sa triste mort en 1983. Des milliers de personnes viennent à sa veillée funèbre au Maracana, un des plus grands stades du monde. Dans les travées, on entend des amis dire : « Garrincha symbolise le plaisir du jeu pour le jeu dans un pays où les gens veulent s’amuser »

Voilà, à bientôt pour une nouvelle chronique sur Capsao.

Diego