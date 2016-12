Surfer sur un volcan, c’est possible !

Le surf, c’est connu, tant qu’il est pratiqué sur de sublimes vagues ou dans la poudreuse. Mais si l’on vous dit qu’il est possible de surfer sur de la lave ? Vous le croiriez difficilement, n’est-ce pas ? Et pourtant c’est l’activité proposée au Nicaragua, sur le volcan Cerro Negro.

Pour cela, il faut une planche de surf, une combinaison adéquate, des bouteilles d’eau (il faut quand même le monter le volcan!) et une bonne dose de folie !

Vous pourrez ensuite vous reposez près du cratère ; le regard posé sur la cordillère de Maribios, les montagnes et les forêts environnantes. Du haut de vos 728 mètres de hauteur, vous observerez la ville de Léon d’où vous êtes partis, à 25 km de là, et vous oublierez, je vous l’assure, pour un instant seulement, la descente étrange qui vous attend. Car le répit sera de courte durée ! Bientôt vous dévalerez la pente volcanique, la main frôlant la lave noire, les cheveux au vent et le cœur bourré d’adrénaline car certains, peuvent même descendre jusqu’à 80 km/h, rien que ça !

C’est une idée folle qui n’aurait pu émerger que de l’esprit d’un loco !

C’est à Daryn Webb – propriétaire du Big Foot Hostel où les valeureux surfeurs se détendent près d’un Mojito après leur descente – à qui l’on doit l’idée originelle. L’australien adorait monter la pente du Cerro Negro, ça oui, il adorait ; mais alors la descente, quelle tannée ! Descendre à pied l’insupportait. Il eut alors l’idée de changer de mode de locomotion. Il s’amusa à essayer plusieurs supports : un coup il descendit sur un matelas, un autre sur une porte de réfrigérateur, une fois sur une planche de contreplaqué, et enfin… sur une planche de surf ! Depuis, il a commercialisé l’idée : 17.000 personnes en ont profité en tout !

CAPSAO vous propose donc de se retrouver sur les pentes rocailleuses du Nicaragua ou sur ses homologues sableux du Chili et du Pérou pour une petite partie de surf en l’air ! Diego vous y attend déjà !

