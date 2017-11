Tomaticán chileno, un plat bien nourissant

Aujourd’hui au menu chez radio CAPSAO s’invite un plat typique chilien dont ses origines remontent à l’époque coloniale: el Tomaticán chileno. Une fusion de viandes et de légumes qui font de cette spécialité un plat nourrissant à déguster le midi

Dans sa préparation on retrouve la viande de bœuf, le maïs, la pomme de terre, la tomate, l’oignon et l’ail. Mais si la viande n’est pas votre élément vous pouvez simplement faire le Tomaticán à la végétarienne, il reste très délicieux. Au moment de servir le ragoût, il faut enlever l’ail et l’accompagner avec du riz blanc ou d’une purée de pommes de terre faite maison.

En fait, on retrouve la plupart des ingrédients de la cuisine latino-américaine. Mais la particularité du Tomaticán est qu’il se fait à la poêle.

Maintenant, à vos fourneaux….

Recette : Tomaticán

Ingrédients: 1 cuillère à soupe d’huile 1 oignon 600 gr de bœuf coupé en lanières 8 tomates non pelées et coupées en petits cubes 1 1/2 cuillère à café d’ origan 1/2 cuillère à café de chili 3 tasse de grains de maïs 1 cube de bouillon de bœuf 1/2 cuillère à café de poivre noir moulu

Préparation:

Chauffer l’huile dans une grande casserole à feu vif. Ajouter l’oignon et cuire jusqu’à ce qu’il soit tendre et transparent.

Ajouter les lanières de viande et cuire la viande jusqu’à ce qu’elle soit dorée de tous les côtés.

Ajouter l’ origan, le poivre noir moulu, le chili et mélanger.

Ajouter les cubes de tomates, remuer pendant quelques minutes, ajouter le cube de bouillon de bœuf et le maïs.

Réduire le feu et cuire à couvert pendant 10 minutes. Découvrir et cuire jusqu’à obtenir la consistance désirée. Servir avec des pommes de terre dorées ou du riz.

Bon Appétit et n’hésitez pas à poster les photos de vos Tomaticán sur notre page, à bientôt pour une autre découverte culinaire sur CAPSAO

Michelle.

