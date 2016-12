Les volcans du Costa Rica

Le Costa Rica, allongé entre le Panama et le Nicaragua, dort sur un véritable lit de lave. En effet, plus de 116 volcans, dont 5 encore actifs et 2 toujours endormis, sont répartis sur 3 cordillères. Ils font partie de la ceinture de feu du pacifique ! Calor, Calor, Calor !

Saviez-vous que le Costa Rica est un pays vallonné tant de caractère que de paysage ? Preuve en est : avec la cordillère de Talamanca qui s’étend jusqu’au Panama ! Mais de là à n’être qu’un brasier ardent, ça… difficile à prédire. Enfin rendez-vous compte : 116 volcans, tout de même ! Bien sûr, il y a une explication. En fait cela est dû au frottement des plaques continentale et océanique. Ah ça, pour se frotter, ça se frotte ! Mais au moins, on en retiendra une leçon : à force de se frotter, on se brûle !

Parmi les volcans présents au Costa Rica, quasiment tous sont observables de près. En fait, seul le plus actif d’entre eux, l’Arenal, ne l’est pas. Il faut tout de même dire qu’il était en éruption de 1968 à 2010. Or, bien sûr, on peut surfer sur un volcan, c’est possible ; mais de là à se balader sous une pluie de lave… Ne jouons tout de même pas trop avec le feu.

Les volcans Arenal et Irazu

Depuis 2010 donc, le cratère ne crache plus ses fontaines rouges et jaunes. De la fumée et du gaz en sortent encore seulement, ce qui lui confère néanmoins encore une magnifique auréole de nuages.

Vous pouvez désormais l’observer depuis l’Arenal Observatory Lodge and Spa ou depuis les hauteurs froides du volcan Irazu (la température y vacille entre -8 et +18 degrés). C’est alors, près d’un cratère de 1 km de diamètre et d’un lac d’eau verte, que vous observerez les contrées alentours. Armez-vous donc de vos chaussures de randonnée, de vos jumelles, d’un bon pull et… Chaud devant !

Vous l’aurez compris : la poudre est à proscrire au Costa Rica ! Peut-être est-ce d’ailleurs pour cela que ce pays ne possède pas d’armée… A cela Diego a une réponse.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces volcans, rendez-vous à l’institut de Vulcanologie à Hérédia, près de San José !

