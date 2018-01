Vorí-vorí un délice paraguayen

Aujourd’hui au menu chez radio CAPSAO s’invite un délice que nous arrive tout droit du Paraguay, il s’agit du “Vorí-vorí un plat typique paraguayen qui avec sa recette incontournable vous ouvrira l’appétit .

Le Vorí-vorí est un bouillon épais de légumes et de poulet mais on peut le faire à la façon végétarienne sans viande. La particularité de ce délice ce sont les boulettes à base de farine de maïs frites et de fromage qu’on met à l’intérieur de la soupe. Ce plat est typique du Paraguay mais aussi consommé au nord-est de l’argentine.

Pour réaliser ce plat, nous avons besoin des ingrédients suivants : Poulet, courge, ail, oignons, carottes, tomates, riz, farine de maïs, fromage frais, du lait et de l’eau. La viande comme les légumes doivent être émincés en petit cubes. Pour commencer on ajoute une cuillère à soupe dans une casserole (marmite) pour ensuite faire revenir les bouts de poulet, les oignons, les tomates et on rajoute du sel et du poivre. On laisse cuire quelques minutes tout en surveillant. Ensuite, on rajoute le reste de légumes jusqu’à qu’ils soient tendres.

Quand tout est cuit on incorpore l’eau, le lait, quelques feuilles de laurier, un peu de cumin, du curry et du sel. Après on met le couvercle et on laisse cuire environ 20 min. Pendant ce moment on procède à l’élaboration de boulette de maïs et du fromage, elles doivent avoir la taille d’un raisin. On les incorpore dans le bouillon. La cuisson des boulettes et similaire à celle des gnocchis. Dès qu’elles remontent à la superficie on coupe le feu et on les laisse reposer 5 min et voilà on peut déguster notre Vorí-vorí.