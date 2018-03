La Yuca con chicharrón, un plat typique du Salvador

Aujourd’hui au menu chez Radio CapSao s’invite un plat traditionnel du Salvador : La Yuca con chicharrón, un plat qui fera crier de joies vos papilles !

La Yuca con chicharrón est l’un des plats le plus typique d’El Salvador. Ce délice est fait à base de manioc sauté ou frit, il est accompagné généralement d’une sauce créole « chirmol »avec des morceaux de couenne de porc que l’on appelle chicharrón. Le tout est servi dans des feuilles. La Yuca con chicharrón, se mange généralement comme plat principal au repas de midi ou le dîner, car il est très facile à préparer. Au Salvador, il est servi accompagné d’une délicieuse salade de chou.

On trouve également diverses variantes de Yuca con chicharrón dans toute l’Amérique latine et aux Caraïbes.

Pour la préparation de la Yuca con chicharrón, il suffit de faire bouillir le manioc avec un peu de sel jusqu’à ce qu’il soit tendre. Ensuite, nous préparons le chirmol. Nous commençons par hacher et mélanger les tomates en dés, l’oignon, le poivron vert et le piment, le sel, le poivre et le vinaigre ou le citron. Pour finir , il faut placer les morceaux de manioc dans un bol et ajouter dans l’ordre: la salade de chou, le chirmol et enfin les morceaux de porc « les Chicharrones ». Et bon appétit.